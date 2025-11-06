Λευκάδιος Χερν – Ένα Περιπλανώμενο Φάντασμα
Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025 στις 23:00
Ένα ραδιοφωνικό καλειδοσκοπικό μωσαϊκό που εναλλάσσει εντυπώσεις και ιστορίες φαντασμάτων του Λευκάδιου Χερν σε ένα ενιαίο ηχητικό περιβάλλον.
Αφήγηση, Επιμέλεια μουσικής: Αφροδίτη Κοσμά
Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6
βασισμένα στη φράση του:
«να επανενσαρκωθώ
σε κάποιο μικρό Ιαπωνικό μωρό
να δω
να αισθανθώ
τον κόσμο
τόσο όμορφα
όσο το κάνει το Ιαπωνικό μυαλό»
Διαβάζουμε μεταξύ άλλων τις ιστορίες:
- «Ονειροφάγος»
Μετάφραση: Αλόη Σιδέρη
Εκδόσεις Άγρα
- «Το όνειρο μιας καλοκαιρινής ημέρας...»
Μετάφραση: Παλμύρα Ισμυρίδου
Εκδόσεις Άγρα
- «Πυγολαμπίδες»
Μετάφραση: Τέτη Σώλου
Έκδοση του Ταμείου Παγκόσμιας Κυθηραϊκής Κληρονομιάς
- «Τζίου-ροκου-ζακουρα»
Μετάφραση: Τέτη Σώλου
Έκδοση του Ταμείου Παγκόσμιας Κυθηραϊκής Κληρονομιάς
Ακούμε:
- Aphex Twin
- Emmanuel Santarromana
- Angele Dubeau & La Pietà
- Clams Casino & Jazztronik
- Kozo Madura
- Takashi Yoshimatsu
- Loscil
Ηχητική επεξεργασία: Τάσος Μπακασιέτας
*Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Μάριου Στρόφαλη
Η εκπομπή είναι διαθέσιμη για διαδικτυακή ακρόαση κατά την ώρα μετάδοσης και στη συνέχεια on demand εδώ.
