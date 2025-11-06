Λευκάδιος Χερν – Ένα Περιπλανώμενο Φάντασμα

Ένα ραδιοφωνικό καλειδοσκοπικό μωσαϊκό που εναλλάσσει εντυπώσεις και ιστορίες φαντασμάτων του Λευκάδιου Χερν σε ένα ενιαίο ηχητικό περιβάλλον

βασισμένα στη φράση του:



«να επανενσαρκωθώ

σε κάποιο μικρό Ιαπωνικό μωρό

να δω

να αισθανθώ

τον κόσμο

τόσο όμορφα

όσο το κάνει το Ιαπωνικό μυαλό»

Διαβάζουμε μεταξύ άλλων τις ιστορίες:

Ακούμε:

Αφήγηση, Επιμέλεια μουσικής: Αφροδίτη Κοσμά

Ηχητική επεξεργασία: Τάσος Μπακασιέτας



*Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Μάριου Στρόφαλη

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6

Η εκπομπή είναι διαθέσιμη για διαδικτυακή ακρόαση κατά την ώρα μετάδοσης και στη συνέχεια on demand εδώ.