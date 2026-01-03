“Live God” : Η Απόλυτη Δημιουργική, Εκφραστική και Σκηνική Ωρίμανση του Nick Cave

Το ζωντανά ηχογραφημένο άλμπουμ των Nick Cave and the Bad Seeds με τίτλο "Live God" που κυκλοφόρησε στην αρχή του Δεκεμβρίου της χρονιάς που μόλις τέλειωσε θα παρουσιάσει και θα αναλύσει ο κριτικός μουσικής Θάνος Μαντζάνας στην εκπομπή «Κριτικός Λόγος».

Το "Live God" είναι το πέμπτο κατά σειρά live άλμπουμ των Nick Cave And The Bad Seeds. Ηχογραφήθηκε μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου 2024 κατά τη διάρκεια της περιοδείας για το άλμπουμ "Wild God" που είχε κυκλοφορήσει νωρίτερα την ίδια χρονιά από το οποίο προέρχονται τα οκτώ από τα δέκα οκτώ συνολικά τραγούδια με τα υπόλοιπα να είναι από προηγούμενες δισκογραφικές εργασίες του.

Ο εξηνταοκτάχρονος δημιουργός και ερμηνευτής βρίσκεται στην πλέον ώριμη και κατασταλαγμένη μα και εξ ίσου ενδιαφέρουσα φάση της διαδρομής του. Είναι φανερό τόσο από την δυναμική όσο και συναρπαστική ερμηνεία του.

Εκτός από τον ίδιο που παίζει πιάνο, τους εξαμελείς σε αυτή την περίσταση Bad Seeds αποτελούν ο κυριότερος συνεργάτης του Warren Ellis που διευθύνει την μπάντα στο βασικό όργανο του, το βιολί, την τενόρο κιθάρα και το synthesizer, ο κιθαρίστας George Vjestica, η κιμπορντίστρια Carly Paradis, ο μπασίστας Colin Greenwood που εξακολουθεί βέβαια να είναι και μέλος των Radiohead, ο ντράμερ Larry Mullins ο οποίος επίσης παίζει τιμπάνια και κρουστά και ο Jim Sclavunos στα κρουστά, το βιμπράφωνο και τα ντραμς. Το σχήμα συμπληρώνουν τέσσερις ερμηνεύτριες στα φωνητικά και τα κρουστά.

Το "Live God" των Nick Cave And The Bad Seeds είναι ένα πιστό και εξαίρετο ντοκουμέντο της σκηνικής εμπειρίας ενός πάρα πολύ σημαντικού δημιουργού και μιας από τις καλύτερες μπάντες του σύγχρονου rock.

Επιμέλεια - Παρουσίαση: Θάνος Μαντζάνας