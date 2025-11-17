Λογοκρισία στον κινηματογράφο την περίοδο της Χούντας

Ο κ. Βασίλης Δούβλης, Σκηνοθέτης και Προϊστάμενος του Τομέα Προγράμματος του Τηλεοπτικού Σταθμού της Βουλής, είναι καλεσμένος την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025, στις 22:00 ώρα Ελλάδας, στην εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας, «Τα Πρόσωπα της Εβδομάδας» με την Σταυρούλα Καραλή.



Ο καλεσμένος, σκηνοθέτης, μεταξύ άλλων, του ντοκιμαντέρ «Στοργή στο Λαό» - μια αποκαλυπτική καταγραφή της λογοκρισίας την περίοδο της Χούντας - αποκαλύπτει άγνωστες και συχνά τραγελαφικές στιγμές από τα χρόνια της βίας και της λογοκρισίας.



Στην εκπομπή ακούγονται ηχητικά αποσπάσματα από το ιστορικό ντοκιμαντέρ του κ. Δούβλη, βασισμένο σε ντοκουμέντα και σε σπάνιο αρχειακό υλικό: φάκελοι λογοκρισίας ελληνικών και ξένων ταινιών, έγγραφα και ηχητικά από μια εποχή που κάθε καλλιτεχνική έκφραση περνούσε από αυστηρό έλεγχο.



Σκηνές που σήμερα προκαλούν γέλιο, τότε αφαιρέθηκαν ως επικίνδυνες. Ταινίες λογοκρίθηκαν και ψαλιδίστηκαν, επειδή αναφέρονταν σε απαγορευμένα πρόσωπα όπως ο Μίκης Θεοδωράκης ή η Μελίνα Μερκούρη, ή επειδή περιείχαν εικόνες φτώχειας, γυμνού ή ακόμη και το σπάσιμο πιάτων στα κέντρα διασκέδασης -στοιχεία που, σύμφωνα με τους χουντικούς αξιωματούχους, «απευθύνονταν στα κατώτερα ένστικτα του κοινού».

Ο κ. Δούβλης αναφέρεται και σε σκηνοθέτες της εποχής - τον Κώστα Γαβρά, τον Θόδωρο Αγγελόπουλο, τον Παντελή Βούλγαρη - που με ευρηματικότητα και τεχνάσματα κατόρθωναν να παρακάμπτουν τη λογοκρισία και να περνούν έμμεσα τα μηνύματά τους στο κοινό.

Επιμέλεια - παρουσίαση: Σταυρούλα Καραλή

Μετάδοση: Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025, 22:00-23:00 ώρα Ελλάδας

Τρόποι Ακρόασης της Φωνής της Ελλάδας

· Εν κινήσει – ή εν πλω- στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμη στο Google Play Store και στο App Store

· Διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και το ERTecho

· Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη “Voice of Greece”

· Σε όλο τον κόσμο, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX

· Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και HellasSat4,39 ° E , και στην Αφρική από το δορυφόρο Hellas Sat 3, 39 °E

Στοιχεία Επικοινωνίας της Φωνής της Ελλάδας

· Τηλέφωνα: 210 6066815 – 210 6066816 – 210 6066238

·Email: thevoiceofgreece@ert.gr

· Fb: voiceofgreece.ert / Instagram: voiceofgreece_ert