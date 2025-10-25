Louis Malle: Ρομαντικός, Ρεαλιστής, Επαναστατημένος

Στο ξεχωριστό σύμπαν του Γάλλου σκηνοθέτη Louis Malle (30.10.1932 – 23.11.1995) ταξιδεύει το INTERCITY που μεταδίδεται από το Τρίτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας κάθε Δευτέρα στις 8 το βράδυ.

Το 1956, μόλις 24 χρονών, με το υποβρύχιο ντοκιμαντέρ «Ο Κόσμος της Σιωπής» που το σκηνοθετεί σε συνεργασία με τον Ζακ Υβ Κουστώ κερδίζει τον Χρυσό Φοίνικα του Φεστιβάλ των Καννών. Και τη επόμενη χρονιά το Όσκαρ για το καλύτερο ντοκιμαντέρ του 1957.

Το 1957 γυρίζει την πρώτη του ταινία μυθοπλασίας, που σημαδεύει τον κινηματογράφο, τους θεατές, και τη μουσική… Είναι το «Ασανσέρ για Δολοφόνους» - "Ascenseur pour l‘echafaud" με το πρόσωπο της Ζαν Μορώ και τη μουσική του Μάιλς Ντέιβις. Και σχεδόν ταυτόχρονα, με την ταινία του «Οι Εραστές» – "Les Amants", ταινία για τη δύναμη του έρωτα που μπορεί να αντισταθεί σε κάθε κοινωνική σύμβαση, σοκάρει τα συντηρητικά ήθη της εποχής και το status quo των Καθολικών, αλλά κερδίζει το 1959 το Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στη Μόστρα της Βενετίας, επιβεβαιώνοντας τις επιλογές του. Ο Φρανσουά Τρυφώ θα πει : «Οι "Εραστές" του Λουί Μαλ είναι η πρώτη ερωτική νύχτα στην ιστορία του σινεμά».

Η εκπομπή πραγματοποιεί μια ελεύθερη διαδρομή στο σύνολο του έργου του σκηνοθέτη που με τρόπο ανεπανάληπτο εστίασε τον φακό και την προσοχή του στην εσωτερικότητα των ηρώων του, δείχνοντας, όπως έλεγε και ο ίδιος «ενδιαφέρον στους χαρακτήρες που καλούνται να αντιμετωπίσουν καταστάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με το νόημα της ύπαρξης τους» .

Ηχητικές φωτογραφίες εποχής, αποσπάσματα από τις ταινίες του, εκτεταμένα αποσπάσματα από την αυθεντική μουσική που τις συνόδευε κ.α. συνθέτουν το σενάριο αυτής της διαδρομής.

Και παράλληλα, καθώς η μοναδικότητα του έργου του και η ξεχωριστή ματιά του Λουί Μαλ στον κόσμο και την κοινωνία δεν είναι μουσειακό είδος αλλά εξακολουθεί να απασχολεί και τις επόμενες γενιές, το Intercity στέκεται στο ντοκιμαντέρ με τίτλο "Louis Malle, Le Révolté" (2025) που ετοίμασε με έμπνευση και διακριτικότητα η Claire Duguet και του είναι αφιερωμένο.

Ακούγονται, σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση στην Ελλάδα, επιλεγμένα αποσπάσματα από την πρωτότυπη μουσική που συνέθεσε για το ντοκιμαντέρ ο γεννημένος το 1984 Antoine Glatard, που αν και προσανατολισμένος στην κλασική μουσική (είναι διευθυντής της Εθνικής Ορχήστρας της Λυών στην Γαλλία) δεν έχει πάψει να ακολουθεί την μεγάλη του αγάπη που είναι η σύνθεση για τις εικόνες του κινηματογράφου και της τηλεόρασης με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Antoine Glatard o συνθετης της μουσικής για το Louis Malle "Le Revolte"

Kείμενα - Παραγωγή - Παρουσίαση: Θάνος Φουργιώτης

Τεχνική επιμέλεια: Νικος Σαβοργινάκης

