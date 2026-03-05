Όπερα σε δύο πράξεις. Λιμπρέτο των Stephan von Breunig και Georg Friedrich Treitschke, βασισμένο στη Γερμανική μετάφραση του Γαλλικού λιμπρέτου του Jean Nicolas Bouilly “Leonore”. Στην τελική της εκδοχή η όπερα πρωτοπαρουσιάστηκε στις 23 Μαΐου 1814 στο θέατρο του Kärntnertor στη Βιέννη.

«… Σας διαβεβαιώνω ότι η όπερα αυτή στο τέλος θα μου χαρίσει το φωτοστέφανο του οσιομάρτυρα» ομολογούσε ο Beethoven στο συνεργάτη του Georg Friedrich Treitschke, μετά από μια ολόκληρη δεκαετία αναθεωρήσεων της “Leonore”, οι οποίες τελικά οδήγησαν μεταξύ άλλων και στη μετονομασία της σε “Fidelio”.

Έτσι μετά από δύο εκδοχές τιτλοφορούμενες με το όνομα της πρωταγωνίστριας, τελικά ήρθε το ψευδώνυμό της να αλλάξει τη μοίρα του συγκεκριμένου έργου, χαρίζοντάς του επιτέλους την αναγνώριση που του αναλογούσε. Και μπορεί ο μεγάλος Γερμανός συνθέτης να μην έγραψε άλλες όπερες, αυτή όμως η μοναδική του, απετέλεσε σταθμό στην ιστορία του μουσικού θεάτρου.

Θα απολαύσουμε τον “Fidelio” αυτό το Σάββατο στις 20:30 από μια ηχογράφηση του 1970. Τραγουδούν δύο από τους κορυφαίους ερμηνευτές της εποχής, η υψίφωνος Gwyneth Jones και ο τενόρος James King, υπό τη μαγική μπαγκέτα του Karl Böhm. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ηχογράφηση, η οποία αποτελεί και το soundtrack της ταινίας του 1970 "Fidelio" του Rudolf Sellner.

Μη λείψει κανείς!

Info:

"Opera Omnia"

Ludwig Van Beethoven: “Fidelio”, έργο 72

Σάββατο 07 Μαρτίου 2026, 20:30 - 22:30

Παραγωγή - παρουσίαση: Γιάννης Φίλιας



Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6

Η εκπομπή είναι διαθέσιμη για διαδικτυακή ακρόαση κατά την ώρα μετάδοσης και στη συνέχεια on demand εδώ: www.ertecho.gr/radio/trito/