“Maria de Buenos Aires”: Η Tango-Opera του Astor Piazzolla

Tην εμβληματική και πρωτοποριακή τάνγκο όπερα του Astor Piazzolla "María de Buenos Aires", («H Μαρία του Μπουένος Άιρες») παρουσιάζει τη Δευτέρα 13.10.2025 στις 8 το βράδυ, στη νέα ημέρα μετάδοσής του από το Τρίτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας το Intercity.

H όπερα κάνει πρεμιέρα στις 8 Μαΐου 1968 στην Sala Planeta του Buenos Aires, και αποτελεί την κορωνίδα της δημιουργίας του Piazzolla έχοντας παρουσιαστεί στις σπουδαιότερες οπερατικές σκηνές και σημαντικότερα φεστιβάλ του κόσμου.

Ástor Piazzolla

Ο Horacio Ferrer υπογράφει το λιμπρέτο και η ηρωίδα της, η Μαρία, θαρρείς πως είναι η ψυχή του tango.

Η Μαρία γεννήθηκε σ’ ένα φτωχικό προάστιο του Buenos Aires «... μια μέρα που ο Θεός ήταν μεθυσμένος» Η ζωή και ο θάνατος της είναι η υπόθεση της όπερας. Στη δίνη ενός χαμένου έρωτα καταφεύγει στο κέντρο της πόλης, ερωτεύεται το tango και η ψυχή της μαθαίνει να εκφράζεται μέσα από αυτό.

Η ζωή και ο θάνατος της Μαρίας είναι το νήμα του έργου. Η γέννηση του παιδιού της σηματοδοτεί το θάνατό της. Η tango ψυχή της όμως μένει αθάνατη, φωτεινή, περιπλανώμενη στη σκοτεινή πόλη. Σαν μια μουσική του τάνγκο ελεύθερη και ανεπανάληπτη που στοιχειώνει τους δρόμους της πόλης. Εκεί που όλα γεννήθηκαν, δίπλα στα βρώμικα νερά, αλλά που δεν θα πεθάνουν ποτέ.

Η ηχογράφηση που θα ακούσουμε πραγματοποιήθηκε στον Αύγουστο του 1989 στο Δημοτικό Θέατρο του Sao Paulo. H σκηνική προσαρμογή και η σκηνοθεσία έγιναν από τον Jacobo Romano, η μουσική προσαρμογή από τον πιανίστα Jorge Zulueta που υπογράφει επίσης και το σκηνικό της παράστασης, την μουσική διεύθυνση έχει ο Bruno Pizzamiglio. Χορογραφία Juan Carlos Copes, κοστούμια Paco Rabanne.

Στο ρόλο της Μαρίας του Μπουένος Άιρες η σοπράνο Rita Contino, ενώ στο μπαντονεόν o εξαιρετικός σολίστας Νestor Marconi απογειώνει με το παίξιμο του τις νότες του Astor Piazzolla καθιστώντας αυτήν την εκδοχή της «Μαρίας του Μπουένος Άιρες» μιαν ανεπανάληπτη εμπειρία.

Nestor Marconi

Kείμενα - Παραγωγή - Παρουσίαση: Θάνος Φουργιώτης

Τεχνική επιμέλεια: Κατερίνα Λαπαδάκη

Intercity με το Θάνο Φουργιώτη

Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

και κάθε Δευτέρα στις 20:00

Μια εκπομπή περιπλάνησης και ταξιδιού μέσα από τις εικόνες: εικόνες της ποίησης, του κινηματογράφου, της ζωής, της μουσικής.

Με αφορμή ένα θέμα, μια σκέψη, ένα πρόσωπο, ένα βιβλίο, μια ταινία, ένα γεγονός ανακατεύουμε ντοκουμέντα, σελίδες βιβλίων, κείμενα, ήχους, μουσική, λόγο και πάμε ταξίδι σε παρελθόν, παρόν και μέλλον.



Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | https://www.ertecho.gr/radio/trito/