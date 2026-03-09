Μαρία Παπαγεωργίου: Το κόστος του να είσαι ο εαυτός σου

Στο νέο επεισόδιο της σειράς podcast «Έλα λίγο πιο κοντά», η Παυλίνα Βουλγαράκη συναντά τη Μαρία Παπαγεωργίου μια από τις πιο ιδιαίτερες και σημαντικές ερμηνεύτριες της νέας γενιάς, σε μια βαθιά και ουσιαστική συζήτηση γύρω από την καλλιτεχνική διαδρομή, την αυθεντικότητα και το προσωπικό κόστος της επιλογής να ακολουθεί κανείς τον δικό του δρόμο.

Η Μαρία Παπαγεωργίου μιλά ανοιχτά για την απόφασή της να προχωρά στον χώρο της μουσικής με αργά, συνειδητά βήματα, ακούγοντας πρώτα την ψυχή της. Μιλά για το τίμημα που έχει αυτή η στάση σε έναν χώρο που συχνά επιβραβεύει την ταχύτητα και την έκθεση.

Αναφέρεται επίσης στην εμπειρία της με την αγχώδη διαταραχή, στην αγωνία για το μέλλον μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει, αλλά και στη μεγάλη σημασία που έχει για εκείνη η επαφή με άλλους καλλιτέχνες — η συνάντηση, η ανταλλαγή και η κοινή δημιουργία.

Ξεχωριστή θέση στη συζήτηση έχει η επαφή της με τον Μίκη Θεοδωράκη, μια σχέση που σημάδεψε την καλλιτεχνική της πορεία. Παράλληλα, μιλά με ιδιαίτερη τρυφερότητα για τη στενή σχέση της με την Τάνια Τσανακλίδου, αλλά και για τις κοινές τους παραστάσεις στην Κίνα πραγματοποιώντας την υπόσχεση που είχε δώσει στον μεγάλο συνθέτη.

Στο επεισόδιο μιλά ακόμη για τη βαθιά αγάπη της για τη δουλειά της. Η ίδια αναγνωρίζει ότι είναι σε μεγάλο βαθμό workaholic — η δημιουργία και η εργασία είναι για εκείνη τρόπος ζωής. Παραδέχεται όμως με ειλικρίνεια ότι πολλές φορές χάνει το μέτρο, ότι δυσκολεύεται να ξεκουραστεί και ότι ακόμη αναζητά πώς να βρει ισορροπία ανάμεσα στην ένταση της δημιουργίας και την ανάγκη για ανάπαυση.

Η Μαρία Παπαγεωργίου είναι από τις λίγες ολοκληρωμένες μουσικούς της γενιάς της: ερμηνεύτρια, μουσικός και δημιουργός παραστάσεων, με ιδιαίτερη ευαισθησία, καλλιτεχνική συνέπεια και βαθιά σχέση με την έννοια της ποιότητας στη μουσική. Με τις δουλειές της, τις συνεργασίες της και την προσωπική της καλλιτεχνική ταυτότητα, έχει διαμορφώσει μια ξεχωριστή παρουσία στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι.

Το επεισόδιο αποτελεί μια σπάνια, ειλικρινή συζήτηση για τη δημιουργία, την αγωνία, τη δουλειά και την ανάγκη να μένεις πιστός στον εαυτό σου — ακόμη κι όταν αυτό έχει κόστος.

_________________________________________________________________