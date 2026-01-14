Ραδιόφωνο

Marilyn Horne (1934), Η Πρωταθλήτρια της Σκηνής

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026 | 19:00
ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Κάθε Παρασκευή στις 19:00 ο τενόρος και ραδιοφωνικός παραγωγός Γιάννης Φίλιας παρουσιάζει μεγάλους λυρικούς τραγουδιστές, μέσα από ζωντανές ή studio ηχογραφήσεις τους που εναλλάσσονται με στοιχεία από τη ζωή τους και την πορεία της καριέρας τους.
«Μισή Καλλιτέχνης, Μισή Αθλήτρια»

Στις 16 Ιανουαρίου του 1934 γεννιέται στο Bradford της Pennsylvania το τρίτο παιδί της οικογένειας Horne: η μικρή Marilyn - Βερενίκη, η οποία επρόκειτο να χαράξει μια από τις λαμπρότερες πορείες στο χώρο της όπερας.

Σήμερα πλέον η Marilyn Horne θεωρείται μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες Rossini - και όχι μόνο - τον 20ο αιώνα. Είχε πει σε μια συνέντευξή της πως, επάνω στη σκηνή νιώθει μισή καλλιτέχνης - μισή αθλήτρια. Η ιστορία έδειξε ότι τελικά υπήρξε πρωταθλήτρια, στο είδος της.

Η Marilyn Horne θα μοιραστεί τα ενενηκοστά δεύτερα γενέθλιά της μαζί μας, αυτή την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, αφού θα είναι η «Φωνή στον Καθρέφτη»του Τρίτου Προγράμματος.

Μη λείψει κανείς.

INFO
«Μια Φωνή στον Καθρέφτη»
Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026, στις 19:00.
Έρευνα - παραγωγή - παρουσίαση: Γιάννης Φίλιας
Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho

TAGS Mezzo-SopranoΓιάννης ΦίλιαςΠορτραίτα Λυρικών Καλλιτεχνών
