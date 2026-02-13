Μαρίνα Σπανού: Νεότητα σε Δημόσια Θέα

Στο νέο επεισόδιο του podcast της σειράς «Έλα λίγο πιο κοντά» , η Παυλίνα Βουλγαράκη φιλοξενεί την αγαπημένη καλλιτέχνιδα Μαρίνα Σπανού, μια νέα δημιουργό που έχει ήδη χαράξει το δικό της αποτύπωμα, σε μια συνομιλία που αγγίζει τα ουσιώδη ζητήματα της νεότητας, της δημιουργίας και της συνειδητότητας.

Σε ηλικία μόλις 23 ετών, η Μαρίνα μοιράζεται με αφοπλιστική ειλικρίνεια την προσωπική της εμπειρία από το βάρος και την πρόκληση του να είναι – για πολλούς – ένα πρότυπο, αλλά και την ταυτόχρονη δυσκολία να παραμείνει σε επαφή με τον αληθινό εαυτό της σε έναν κόσμο που ζητά τα πάντα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Μαρίνα μιλάει για:

Την εξέλιξη της γραφής της μέσα στα χρόνια — πώς οι εμπειρίες, οι φόβοι και η ωρίμανση επηρέασαν τον τρόπο που εκφράζεται μέσα από τη μουσική και τα λόγια της

Τον φόβο που την συνόδευσε μετά την τεράστια επιτυχία του τραγουδιού «Ταξίδι», και πώς κατάφερε να διαχειριστεί την απήχηση, την πίεση και την εσωτερική της ευθραυστότητα

Την κληρονομιά των γονιών της — τι ξεκίνησε, τι διατήρησε, τι άφησε πίσω της

Την έννοια του έρωτα και της αγάπης για εκείνη — πώς ανοίγει την καρδιά της, πώς νιώθει και πώς προσπαθεί να δεχτεί την αγάπη

Σε μια εσωτερική μελαγχολία, σε ένα σκοτάδι που αναγνωρίζει μέσα της και που ακόμη δεν έχει προσεγγίσει καλλιτεχνικά. Ένα κομμάτι που υπάρχει, αλλά δεν έχει βρει ακόμη τη μορφή του στη δημιουργία

Η συνομιλία με την Μαρίνα Σπανού αποκαλύπτει τη ζωντάνια, την αλήθεια και τις αντιφάσεις ενός νέου ανθρώπου που προσπαθεί να βρει θέση στον κόσμο με ουσία, συναίσθημα και συνείδηση.

Το επεισόδιο είναι μια πρόσκληση για όλους να αναστοχαστούν, να νιώσουν, και να συνδεθούν με ό,τι είναι πραγματικά σημαντικό — την ειλικρινή σχέση με τον εαυτό μας και με τους άλλους.

