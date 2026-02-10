Μάριος Μάζαρης: Η εκπαίδευση πέρα από την ύλη

Στο νέο επεισόδιο του podcast «Έλα λίγο πιο κοντά», η Παυλίνα Βουλγαράκη φιλοξενεί τον Μάριο Μάζαρη.

Ο Μάριος Μάζαρης είναι δάσκαλος και συγγραφέας παιδικών βιβλίων, ένας άνθρωπος της εκπαίδευσης που μιλά για το σχολείο ως εμπειρία ζωής. Για τον ίδιο, τα σχολεία δεν θα έπρεπε να έχουν κάγκελα, γιατί -όπως λέει-η ζωή είναι ένα σχολείο, ανοιχτό και σε διαρκή εξέλιξη.

Στη συζήτηση με την Παυλίνα Βουλγαράκη, μιλούν για το πώς θα έπρεπε πραγματικά να είναι τα σχολεία σήμερα: χώροι ασφάλειας, έκφρασης, κατανόησης και ελευθερίας, όπου το παιδί δεν μαθαίνει μόνο γράμματα, αλλά μαθαίνει να σχετίζεται με τον εαυτό του και τους άλλους. Αναδεικνύεται η σημασία του δασκάλου που είναι εκείνος που βλέπει, ακούει και στηρίζει.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σημασία της συναισθηματικής έκφρασης και στο πόσο απαραίτητο είναι να μαθαίνουμε στα παιδιά να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν τα συναισθήματά τους από νωρίς. Παράλληλα, συζητούνται οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι γονείς, μέσα σε μια κοινωνία σύγκρισης — γονείς που συγκρίνονται με άλλους γονείς, παιδιά με άλλα παιδιά — μια λογική που τελικά διαχέεται σε ολόκληρη την κοινωνία.

Ο Μάριος Μάζαρης μοιράζεται επίσης μια βαθιά προσωπική ιστορία από την παιδική του ηλικία: μιλά για τη γιαγιά του, μια γυναίκα που είχε καεί και έφερε πάνω της τα σημάδια αυτής της εμπειρίας. Η καθημερινότητά της, ο τρόπος που στεκόταν στη ζωή και η σχέση τους, τον διαμόρφωσαν ουσιαστικά και του καλλιέργησαν από νωρίς την αποδοχή, την ενσυναίσθηση και την ανάγκη να υπερασπίζεται το διαφορετικό — μέσα στο σχολείο και πέρα από αυτό.

Ένα επεισόδιο για την παιδεία, τη ζωή και τους ανθρώπους που μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο που μεγαλώνουμε τα παιδιά — αθόρυβα, καθημερινά και ουσιαστικά.

