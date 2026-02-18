Mary Garden (1874 – 1967), Η «Σάρα Μπερνάρ» της Όπερας

Κάθε Παρασκευή στις 19:00 ο τενόρος και ραδιοφωνικός παραγωγός Γιάννης Φίλιας παρουσιάζει μεγάλους λυρικούς τραγουδιστές, μέσα από ζωντανές ή studio ηχογραφήσεις τους που εναλλάσσονται με στοιχεία από τη ζωή τους και την πορεία της καριέρας τους.

Σπουδαία Τραγουδίστρια και Σπουδαία Ηθοποιός

Στις 20 Φεβρουαρίου του 1874, γεννιέται στο Aberdeen της Σκωτίας το μεγαλύτερο από τα τέσσερα κορίτσια του ζεύγους Garden, η Mary.

Η κακή οικονομική τους κατάσταση, οδήγησε την οικογένεια να μεταναστεύσει στην Αμερική, αρχικά στη Μασαχουσέτη και κατόπιν στο Σικάγο, όπου η δεκατετράχρονη τότε Mary γνωρίζει μία από τις σημαντικότερες παιδαγωγούς της εποχής στο κλασικό τραγούδι, τη Sarah Robinson-Duff. Στα 1896 και με χορηγία της πλούσιας οικογένειας Mayer, θα συνεχίσει τις σπουδές της στο Παρίσι, όπου θα γνωριστεί με σημαντικούς καλλιτέχνες της εποχής, όπως ο Charpentier, ο André Messager - με τον οποίο θα συνάψει δεσμό - ο Massenet, που θα γράψει πάνω της τον ρόλο του Chérubin στην ομώνυμη όπερά του, ο Richard Strauss, που θα της αναθέσει το ρόλο της Σαλώμης στα Γαλλικά, τέλος ο Debussy, του οποίου η Garden θα γίνει η πρώτη «Μελισσάνθη».

Το υποκριτικό της ταλέντο έκανε πολλούς να την αποκαλούν «Σάρα Μπερνάρ της όπερας». Όσο για τη φωνή της, αυτή δεν χάθηκε στα βάθη του χρόνου, σώζεται σε αρκετές (όχι και τόσο καλής ποιότητας βέβαια) ηχογραφήσεις της εποχής. Θα γεμίσουν τον «Καθρέφτη» της εκπομπής μας με νοσταλγία, το βράδυ αυτής της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου.

Να είστε εκεί.

INFO

«Μια Φωνή στον Καθρέφτη»

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, στις 19:00.

Έρευνα - παραγωγή - παρουσίαση: Γιάννης Φίλιας

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho