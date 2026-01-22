Ραδιόφωνο

Μαθαίνοντας την αυτοσυγχώρεση

Από την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026, στις 17:00
ERT ECHO

Στο νέο επεισόδιο του podcast της Παυλίνας Βουλγαράκη, μιλάμε για την ενοχή, την αυτοτιμωρία και τη συγχώρεση και τη δυσκολία να συγχωρήσεις τον εαυτό σου.

Η συγχώρεση του εαυτού δεν είναι λήθη – είναι ευθύνη.

Υπάρχουν λάθη που δεν ξεχνιούνται ακόμα κι αν τελικά δεν ήταν και τόσο μεγάλα. 

Σε αυτό το επεισόδιο, η Παυλίνα Βουλγαράκη δεν ξεκινά από το «πώς να συγχωρήσεις τον εαυτό σου», αλλά από το γιατί δυσκολεύεσαι τόσο πολύ να το κάνεις. Από τις πρώτες εμπειρίες συγχώρεσης στην παιδική ηλικία, από τις στιγμές που η συγγνώμη δεν έφερε επανένωση αλλά απόσταση, σιωπή ή τιμωρία.

Η ενοχή παρουσιάζεται ως πληροφορία. Ως σήμα ότι κάτι μέσα μας συγκρούστηκε με αυτό που πιστεύουμε ότι είμαστε. Το ερώτημα όμως δεν είναι «τι θα έπρεπε να είχε γίνει», αλλά «τι κάνουμε από εδώ και πέρα».

Το επεισόδιο μιλά για:

  • τη διαφορά ανάμεσα στην ευθύνη και την αυτοτιμωρία
  • το πώς η ενοχή μετατρέπεται σε φυλακή όταν μένει στάσιμη
  • γιατί το «είμαι κακός» δεν είναι ειλικρίνεια αλλά αποφυγή
  • πότε η συγχώρεση του εαυτού γίνεται πραγματική αλλαγή πορείας

Και καταλήγει σε κάτι βαθιά πρακτικό: πώς ζητάς συγγνώμη με τρόπο που σέβεται τον άλλον, πώς μετατρέπεις την ενοχή σε κίνηση, και πώς μαθαίνεις να στέκεσαι δίπλα στον εαυτό σου χωρίς επίθεση.

Πώς τελικά από κάθε εμπειρία, το ζητούμενο είναι, να πάρεις περισσότερα από όσα θα σου πάρει εκείνη. 

«Έλα λίγο πιο κοντά»
Αποκλειστικά στο ERT εcho
Νέο επεισόδιο από την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026, στις 17:00
Επιμέλεια, παρουσίαση: Παυλίνα Βουλγαράκη

TAGS αυτοσυγχώρεσηΠαυλίνα Βουλγαράκη
