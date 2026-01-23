Μαθήματα Γυναικείας Ενδυνάμωσης: Άννα Πατάκη

Στο νέο επεισόδιο του Mic@2o η Μικαέλα Θεοφίλου φιλοξενεί την Άννα Πατάκη, μια εμβληματική γυναικεία παρουσία στον σύγχρονο ελληνικό εκδοτικό χώρο. Σε έναν κλάδο που συνδυάζει πολιτισμό, επιχειρηματικότητα και διαρκή προσαρμογή, κατάφερε να αναλάβει ηγετικό ρόλο και να τον διαμορφώσει με συνέπεια, όραμα και πνευματικό βάθος. Ως βασικό στέλεχος των Εκδόσεων Πατάκη, συνέβαλε καθοριστικά στη διατήρηση και την εξέλιξη ενός από τους σημαντικότερους εκδοτικούς οίκους της χώρας, προωθώντας τη λογοτεχνία, τη γνώση και τη φωνή νέων δημιουργών. Η πορεία της αποδεικνύει ότι η γυναικεία ηγεσία στον πολιτισμό μπορεί να είναι ταυτόχρονα δυναμική και ουσιαστική, συνδυάζοντας την επιχειρηματική ευθύνη με την πνευματική αποστολή. Η διεθνής αναγνώρισή της, όπως η τιμητική διάκριση από τη Γαλλική Δημοκρατία, επιβεβαιώνει τη συμβολή της όχι μόνο στον ελληνικό αλλά και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό πολιτιστικό χώρο.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η συζήτηση ξεδιπλώθηκε με άξονα τη γυναικεία ενδυνάμωση, φωτίζοντας πτυχές της ζωής και της πορείας της Άννας Πατάκη που σπάνια αναδεικνύονται. Μίλησε για το βίωμα της ενηλικίωσης μέσα σε μια οικογένεια εκδοτών και για τον καθοριστικό ρόλο της μητέρας της, η οποία λειτούργησε ως πρότυπο δύναμης, εργατικότητας και διακριτικής καθοδήγησης. Αναφέρθηκε με ειλικρίνεια στη σχέση της με το οικογενειακό όνομα και στην ευθύνη που συνεπάγεται η ηγετική της συμβολή σε έναν εκδοτικό οίκο που φέρει το επίθετό της, καθώς και στις στιγμές που χρειάστηκε να υπερβεί στερεότυπα, αποδεικνύοντας ότι η επαγγελματική της διαδρομή στηρίζεται στην προσωπική της αξία και όχι σε προνόμια. Παράλληλα, η κουβέντα επεκτάθηκε στη σύγχρονη γυναικεία λογοτεχνία στην Ελλάδα, στη δυναμική και πολυφωνική παρουσία των Ελληνίδων συγγραφέων σήμερα και στον τρόπο με τον οποίο οι γυναικείες ηρωϊδες αποτυπώνονται πλέον ως σύνθετες, τολμηρές και αυθύπαρκτες μορφές, αντικατοπτρίζοντας τις κοινωνικές μεταβολές και τις νέες αφηγήσεις της εποχής μας.

Στο podcast Mic@2o γυναίκες, που μαθαίνουν, που διδάσκουν, που ξεχωρίζουν, που πετυχαίνουν, που στηρίζουν, που μοιράζονται, μιλούν στη Μικαέλα Θεοφίλου για τη ζωή τους, σαν μικρά μαθήματα ενδυνάμωσης για όλες μας.

Tο Mic@2 με τη δημοσιογράφο και ραδιοφωνική παραγωγό Μικαέλα Θεοφίλου συνεχίζει το ταξίδι του μέσα από το Δεύτερο Πρόγραμμα και την πλατφόρμα του Ertecho. Είναι ένα podcast που έχει σκοπό μέσα από τη βιωματική ιστορία, την επιτυχία, την αποτυχία, τη ζωή και τις εμπειρίες προβεβλημένων ή λιγότερο προβεβλημένων γυναικών να δώσει μαθήματα παντός είδους γυναικείας ενδυνάμωσης σε όλες τις γυναίκες που το ακούν. Θέματα όπως η έμφυλη βία, η έμφυλη ανισότητα, ο ρατσισμός, το κίνημα #metoo, το body shaming, ο καθημερινός σεξισμός, τα ανθρώπινα δικαιώματα, περνούν μέσα από τις προσωπικές ιστορίες γυναικών που μοιράζονται με τη Μικαέλα Θεοφίλου την εμπειρία τους, τα μαθήματα της δικής τους ζωής, τη δράση τους και εμπνέουν, ενθαρρύνουν και ενδυναμώνουν.

