Μαθήματα Γυναικείας Ενδυνάμωσης: Ασπασία Θεοφίλου

Σ’ αυτό το επεισόδιο του Mic@2ο καλεσμένη της Μικαέλας Θεοφίλου είναι μία γυναίκα που κατάφερε να μεταμορφώσει την κακοποίηση που η ίδια βίωσε σε κινητήρια δύναμη δημιουργώντας το Κίνημα για την Πρόληψη & την Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας, Strong Me.

H Ασπασία Θεοφίλου, μιλάει για την δική της ιστορία κακοποίησης, ποια είναι τα ψυχικά τραύματα που της άφησε 5 χρόνια μετά, γιατί δεν πρέπει να κάνουμε την ερώτηση στα θύματα που καταγγέλλουν αργοπορημένα «Γιατί τώρα».

Θυμάται τη στιγμή που αποφάσισε να δημιουργήσει το Κίνημα Strong Me και μας προσκαλεί στο 4ο κατά σειρά Φεστιβάλ Strong Me στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας, το μεγαλύτερο φεστιβάλ πρόληψης και εξάλειψης της έμφυλης βίας στη χώρα μας, που ανοίγει τις πύλες του την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου για μια γιορτή ενδυνάμωσης, συμπερίληψης και ορατότητας.

Το φεστιβάλ θα διαρκέσει από 19 έως 21 Σεπτεμβρίου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Πειραιά και το ΣΕΦ υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και με τη στήριξη της ΣΤΑΣΥ Μον. Α.Ε.

Στο podcast Mic@2o γυναίκες, που μαθαίνουν, που διδάσκουν, που ξεχωρίζουν, που πετυχαίνουν, που στηρίζουν, που μοιράζονται, μιλούν στη Μικαέλα Θεοφίλου για τη ζωή τους, σαν μικρά μαθήματα ενδυνάμωσης για όλες μας.

Tο Mic@2 με τη δημοσιογράφο και ραδιοφωνική παραγωγό Μικαέλα Θεοφίλου συνεχίζει το ταξίδι του μέσα από το Δεύτερο Πρόγραμμα και την πλατφόρμα του Ertecho. Είναι ένα podcast που έχει σκοπό μέσα από τη βιωματική ιστορία, την επιτυχία, την αποτυχία, τη ζωή και τις εμπειρίες προβεβλημένων ή λιγότερο προβεβλημένων γυναικών να δώσει μαθήματα παντός είδους γυναικείας ενδυνάμωσης σε όλες τις γυναίκες που το ακούν. Θέματα όπως η έμφυλη βία, η έμφυλη ανισότητα, ο ρατσισμός, το κίνημα #metoo, το body shaming, ο καθημερινός σεξισμός, τα ανθρώπινα δικαιώματα, περνούν μέσα από τις προσωπικές ιστορίες γυναικών που μοιράζονται με τη Μικαέλα Θεοφίλου την εμπειρία τους, τα μαθήματα της δικής τους ζωής, τη δράση τους και εμπνέουν, ενθαρρύνουν και ενδυναμώνουν.

Info

Mic@2 – Podcast στο Δεύτερο

Eπιμέλεια: Μικαέλα Θεοφίλου

Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7

Live Streaming: www.deftero.gr

Facebook: www.facebook.com/defteroprogramma.fm

Instagram: https://www.instagram.com/defteroprogramma/

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Δεύτερου: https://www.ertecho.gr/radio/deftero/program/