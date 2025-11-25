Μαθήματα Γυναικείας Ενδυνάμωσης: Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας Κατά των Γυναικών

Η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, η οποία τιμάται στις 25 Νοεμβρίου, είναι η ετήσια ημερομηνία για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία, αλλά και όλα τα είδη της βίας που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες παγκοσμίως.

Το φετινό αφιέρωμα του Mic@2o γι’ αυτήν την ημέρα θέλαμε να βασιστεί στο πώς το προσωπικό βίωμα γίνεται παγκόσμιο. Ανθρώπινες ιστορίες με θύματα γυναίκες, ιστορίες που ξεχειλίζουν από πόνο, δάκρυα, κραυγές και σιωπές όλα γεμάτα από μία ερώτηση που δεν έχει απάντηση: «γιατί»;

Η γυναικοκτονία είναι το τελευταίο προπύργιο της πατριαρχίας εκείνων των ανδρών που εκδικούνται όσες γυναίκες δεν πιστεύουν ότι η γυναίκα είναι κτήμα των ανδρών. Η Κυριακή και η Σόφη είναι δύο απ’ αυτές που με τη δολοφονία τους έγιναν σύμβολα.

Η Μικαέλα Θεοφίλου έχει την τιμή να έχει καλεσμένες δύο γυναίκες που δεν ήθελαν να τις γνωρίζουν, ούτε να τις καλούν σε συνεντεύξεις Το μόνο που ήθελαν είναι να έχουν τις κόρες τους ζωντανές και τη ζωή τους κανονική.

Η Δέσποινα Καλέα είναι η μαμά της Κυριακής και η Ρόζα Φωτιάδου είναι μαμά της Σόφης. Έτσι συστήνεται ο πόνος τους.

Την 1η Απριλίου του 2024 η Κυριακή Γρίβα, μόλις 28 ετών, έπεσε θύμα δολοφονίας από τον πρώην σύντροφό της έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, τη στιγμή που ζητούσε από τις Αρχές να την προστατεύσουν. Φοβόταν ότι θα της επιτεθεί και είχε μόλις βγει από το τμήμα, όταν μιλώντας με την Άμεση Δράση ζήτησε περιπολικό για να τη συνοδεύσει με ασφάλεια στο σπίτι της. Η απάντηση που έλαβε ήταν αποστομωτική: «Το περιπολικό δεν είναι ταξί». Λίγα λεπτά αργότερα, ο πρώην σύντροφός της τη σκότωσε εν ψυχρώ, σε ένα ακόμα αποτρόπαιο έγκλημα έμφυλης βίας με 5 πισώπλατες μαχαιριές.

Τον Μάρτιο του 2020, η Σοφία Σαββίδου, δολοφονείται μαζί με τη συνάδελφο της και πρώην σύζυγο του δράστη, Πολυξένη Μπέρδου, στο χώρο στάθμευσης ενός σούπερ μάρκετ στη Κηφισιά, όπου εργάζονταν, την ώρα του διαλείμματος τους. Ο συζυγοκτόνος δράστης γνώριζε το πρόγραμμα εργασίας της πρώην γυναίκας του στο σούπερ μάρκετ, όπως και το αυτοκίνητο της Σοφίας, και έτσι περίμενε την κατάλληλη στιγμή προκειμένου να δράσει. Τις πυροβόλησε εν ψυχρώ, την ώρα που βρίσκονταν εντός του αυτοκινήτου της Σοφίας, ενώ κατά τη διάρκεια της εγκληματολογικής έρευνας στο σημείο του συμβάντος περισυλλέχθηκαν δέκα κάλυκες.

Οι δύο μητέρες μαζί με την Αλεξάνδρα Μάκου, μητέρα της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου, την Ελένη Κρεμαστιώτη, μητέρα της Ερατούς Μανωλακέλη, την Κατερίνα Κότη, μητέρα της Δώρας Ζαχαριά, τη Ρόζα Φωτιάδου, μητέρα της Σοφίας Σαββίδου, την Αγγελική Μπέρδου, μητέρα της Πολυξένης Μπέρδου και την Κούλα Αρμουτίδου, μητέρα της Ελένης Τοπαλούδη είναι ιδρυτικά μέλη του φορέα «Γίνε Άνθρωπος». Γυναίκες που έχασαν τις κόρες τους, αλλά δεν υπέκυψαν στο τραύμα και επέλεξαν να μετατρέψουν την απώλειά τους σε ενεργή συμμετοχή για κοινωνική και θεσμική αλλαγή.

Η Δέσποινα Καλέα και η Ρόζα Φωτιάδου μιλούν στο Mic@2o για να μην ξεχάσουμε τις ιστορίες των παιδιών τους, να θυμόμαστε ότι τα θύματα της έμφυλης βίας πρέπει να ενθαρρύνονται πάντα για να βρίσκουν τη δύναμη να μιλούν καθαρά και δυνατά και η κοινωνία και η Πολιτεία να τους δίνουν τα φτερά για να πετάξουν μακριά από τον κακοποιητικό κύκλο, και ότι η γυναικοκτονία –πέρα από κάθε ιδεολογικό πρόσημο- είναι ανάγκη να γίνει νομικός όρος. Όσα διηγούνται είναι συγκλονιστικά και αποκλειστικά.



Το επεισόδιο με την μητέρα της Κυριακής θα αναρτηθεί την Τρίτη 25 Νοεμβρίου στις 12:00, ενώ αυτό με την μητέρα της Σόφης την ίδια μέρα στις 14:00.

Στο podcast Mic@2o γυναίκες, που μαθαίνουν, που διδάσκουν, που ξεχωρίζουν, που πετυχαίνουν, που στηρίζουν, που μοιράζονται, μιλούν στη Μικαέλα Θεοφίλου για τη ζωή τους, σαν μικρά μαθήματα ενδυνάμωσης για όλες μας.

Tο Mic@2 με τη δημοσιογράφο και ραδιοφωνική παραγωγό Μικαέλα Θεοφίλου συνεχίζει το ταξίδι του μέσα από το Δεύτερο Πρόγραμμα και την πλατφόρμα του Ertecho. Είναι ένα podcast που έχει σκοπό μέσα από τη βιωματική ιστορία, την επιτυχία, την αποτυχία, τη ζωή και τις εμπειρίες προβεβλημένων ή λιγότερο προβεβλημένων γυναικών να δώσει μαθήματα παντός είδους γυναικείας ενδυνάμωσης σε όλες τις γυναίκες που το ακούν. Θέματα όπως η έμφυλη βία, η έμφυλη ανισότητα, ο ρατσισμός, το κίνημα #metoo, το body shaming, ο καθημερινός σεξισμός, τα ανθρώπινα δικαιώματα, περνούν μέσα από τις προσωπικές ιστορίες γυναικών που μοιράζονται με τη Μικαέλα Θεοφίλου την εμπειρία τους, τα μαθήματα της δικής τους ζωής, τη δράση τους και εμπνέουν, ενθαρρύνουν και ενδυναμώνουν.

