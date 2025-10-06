Μαθήματα Γυναικείας Ενδυνάμωσης: Γιώτα Νέγκα

Μια σπουδαία ερμηνεύτρια, αλλά και μία δυνατή γυναίκα φιλοξενεί στο νέο επεισόδιο του Mic@2o η Μικαέλα Θεοφίλου. Η Γιώτα Νέγκα διηγείται την ιστορία της, τον τρόπο που μεγάλωσε ως κορίτσι για να γίνει αυτή η γυναίκα που είναι σήμερα, πώς ξεκίνησε το τραγούδι, αλλά και για ποιους λόγους, που άπτονται των κοινωνικών στερεοτύπων το άφησε- ευτυχώς- για λίγο.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια μιλάει ανοιχτά για τις προκαταλήψεις γύρω από την μητρότητα και την ανάγκη ή μη, μιας γυναίκας να γίνει μητέρα, την προσωπική της εξέλιξη μέσα από την ψυχοθεραπεία και εξηγεί γιατί πρέπει να γίνει νομικός όρος η γυναικοκτονία. Μιλάει για το νέο της άλμπουμ και το πρώτο της τραγούδι από αυτό με τον τίτλο «Ταυτότητα». Ένα τραγούδι ψυχής, το πρώτο που αποκαλύπτεται από το δισκογραφικό project που ετοιμάζουν η Γιώτα Νέγκα και ο Γιώργος Θεοφάνους. Όπως λέει η ίδια «η Ταυτότητα είναι ό,τι πιο προσωπικό μπορώ να σας δώσω αυτή τη στιγμή. Είναι γραμμένο για εκείνη τη σιωπηλή πάλη που πολλοί γνωρίζουμε, το να προσπαθείς να μείνεις πιστός στον εαυτό σου. Για να υπάρξεις αληθινά».

Στο podcast Mic@2o γυναίκες, που μαθαίνουν, που διδάσκουν, που ξεχωρίζουν, που πετυχαίνουν, που στηρίζουν, που μοιράζονται, μιλούν στη Μικαέλα Θεοφίλου για τη ζωή τους, σαν μικρά μαθήματα ενδυνάμωσης για όλες μας.

Tο Mic@2 με τη δημοσιογράφο και ραδιοφωνική παραγωγό Μικαέλα Θεοφίλου συνεχίζει το ταξίδι του μέσα από το Δεύτερο Πρόγραμμα και την πλατφόρμα του Ertecho. Είναι ένα podcast που έχει σκοπό μέσα από τη βιωματική ιστορία, την επιτυχία, την αποτυχία, τη ζωή και τις εμπειρίες προβεβλημένων ή λιγότερο προβεβλημένων γυναικών να δώσει μαθήματα παντός είδους γυναικείας ενδυνάμωσης σε όλες τις γυναίκες που το ακούν. Θέματα όπως η έμφυλη βία, η έμφυλη ανισότητα, ο ρατσισμός, το κίνημα #metoo, το body shaming, ο καθημερινός σεξισμός, τα ανθρώπινα δικαιώματα, περνούν μέσα από τις προσωπικές ιστορίες γυναικών που μοιράζονται με τη Μικαέλα Θεοφίλου την εμπειρία τους, τα μαθήματα της δικής τους ζωής, τη δράση τους και εμπνέουν, ενθαρρύνουν και ενδυναμώνουν.

