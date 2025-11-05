Μαθήματα Γυναικείας Ενδυνάμωσης: Ιωάννα Παππά

H καλεσμένη σ’ αυτό το επεισόδιο του Mic@2o και της Μικαέλας Θεοφίλου έχει μια πορεία στην υποκριτική που την κατατάσσει στις πιο σημαντικές Ελληνίδες ηθοποιούς της γενιάς της. Έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στη σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, «Κλείσε τα μάτια». Το 2014 κέρδισε το Θεατρικό Βραβείο Κοινού για το ρόλο της στη παράσταση «Αλεπούδες» και το 2016 κέρδισε το Βραβείο Μελίνα Μερκούρη από κοινού με την Αλεξάνδρα Αϊδίνη για την παράσταση Οδός Πολυδούρη, στην οποία υποδύθηκε την ποιήτρια Μαρία Πολυδούρη, ενώ το 2018 βραβεύτηκε με το 3ο βραβείο γυναικείας ερμηνείας στα θεατρικά βραβεία Αθηνοράματος για την παράσταση «Άμλετ».

Αν έπρεπε να την περιγράψουμε με δύο λέξεις θα ήταν εύθραυστα δυναμική με έμφαση στο δυναμική, γιατί το εύθραυστο μάλλον έχει να κάνει με την ομορφιά της. Έχει το ταλέντο να μεταμορφώνεται, να «φοράει» κανονικά τους εντελώς διαφορετικούς ρόλους που καλείται ή επιλέγει, με κριτήριο να της ασκούν μια αντάρτικη, σκοτεινή γοητεία. Ρόλους στα όρια. Ρόλους γυναικών που ακροβατούν, τις οποίες υποδύεται για να τις κατανοήσει και για να ακουστεί η φωνή τους.

Αυτή είναι η Ιωάννα Παππά, με την οποία, λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Θεάτρου Αλκυονίς για να υποδυθεί την Ελμίρα στον «Ταρτούφο» του Μολιέρου, μιλήσαμε για τους γυναικείους ρόλους που έχει επιλέξει να υποδυθεί, αλλά και για το πώς μεγάλωσε, πώς δυνάμωσε με τα χρόνια την προσωπικότητα της, την φωνή της, πώς δεν άφησε τα στερεότυπα και τα σεξιστικά σχόλια που δέχθηκε να την προσδιορίσουν, το #Metoo και τι μαθαίνει στον 5χρονο γιο της για την πατριαρχία και τη βία.

Στο podcast Mic@2o γυναίκες, που μαθαίνουν, που διδάσκουν, που ξεχωρίζουν, που πετυχαίνουν, που στηρίζουν, που μοιράζονται, μιλούν στη Μικαέλα Θεοφίλου για τη ζωή τους, σαν μικρά μαθήματα ενδυνάμωσης για όλες μας.

Tο Mic@2 με τη δημοσιογράφο και ραδιοφωνική παραγωγό Μικαέλα Θεοφίλου συνεχίζει το ταξίδι του μέσα από το Δεύτερο Πρόγραμμα και την πλατφόρμα του Ertecho. Είναι ένα podcast που έχει σκοπό μέσα από τη βιωματική ιστορία, την επιτυχία, την αποτυχία, τη ζωή και τις εμπειρίες προβεβλημένων ή λιγότερο προβεβλημένων γυναικών να δώσει μαθήματα παντός είδους γυναικείας ενδυνάμωσης σε όλες τις γυναίκες που το ακούν. Θέματα όπως η έμφυλη βία, η έμφυλη ανισότητα, ο ρατσισμός, το κίνημα #metoo, το body shaming, ο καθημερινός σεξισμός, τα ανθρώπινα δικαιώματα, περνούν μέσα από τις προσωπικές ιστορίες γυναικών που μοιράζονται με τη Μικαέλα Θεοφίλου την εμπειρία τους, τα μαθήματα της δικής τους ζωής, τη δράση τους και εμπνέουν, ενθαρρύνουν και ενδυναμώνουν.

