Μαθήματα Γυναικείας Ενδυνάμωσης: Κατερίνα Βρανά

Η Μικαέλα Θεοφίλου, στο νέο επεισόδιο του Mic@2o, συνομιλεί με την stand-up comedian Κατερίνα Βρανά.

Μια γυναίκα με διεθνή πορεία, που έχει γεμίσει σκηνές από το Λονδίνο μέχρι την Αθήνα, που έχει δοκιμαστεί μπροστά σε κοινά διαφορετικών πολιτισμών και που το 2017 βρέθηκε αντιμέτωπη με μια σοβαρή λοίμωξη κατά τη διάρκεια περιοδείας της στη Μαλαισία — μια περιπέτεια που παραλίγο να της κοστίσει τη ζωή. Οι περισσότεροι άνθρωποι, μετά από μια τέτοια εμπειρία, θα ζητούσαν απλώς ησυχία, βοήθεια και δύναμη. Εκείνη ζήτησε μικρόφωνο.

Και κάπου εκεί ξεκινά η ουσία της ενδυνάμωσης. Είναι η στιγμή που είπε «ναι, αυτό μου συνέβη» και μετά πρόσθεσε «και τώρα θα το κάνω δεκάλεπτο υλικό για την επόμενη παράστασή μου». Είναι η ικανότητα να σαρκάζεις τον ίδιο σου τον φόβο πριν σε σαρκάσει εκείνος. Όπως εκείνη. Είναι να ανεβαίνεις ξανά στη σκηνή όχι παρά την αλλαγή του σώματός σου, αλλά μαζί με αυτήν την αλλαγή. Όπως εκείνη.

Φέτος, το ευρύ κοινό την είδε και σε έναν ρόλο διαφορετικό: ως παρουσιάστρια του Sing For Greece, του εθνικού τελικού για τη Eurovision. Όχι ως «μία συγκινητική ιστορία». Ούτε ως «σύμβολο». Ως επαγγελματία που κρατά τον ρυθμό, διαχειρίζεται το κοινό, ελέγχει τη σκηνή. Και κάπως έτσι, άλλαξε και τη δική μας οπτική γωνία για όσα βλέπουμε επάνω σε μία σκηνή.

Γιατί η ορατότητα δεν είναι «κοίτα, κι αυτό υπάρχει». Είναι «κοίτα, αυτό πρωταγωνιστεί». Και η συμπερίληψη δεν είναι… καλή πράξη. Είναι η στιγμή που σταματάς να εκπλήσσεσαι που κάποιος είναι εκεί.

Κάπως έτσι, χωρίς διδακτισμούς η Κατερίνα Βρανά μία καλλιτέχνιδα σε αμαξίδιο σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο και σε μια κοινωνία που ακόμα παλεύει με την προσβασιμότητα, αποδεικνύει ότι κάποιες φορές η μεγαλύτερη επανάσταση δεν είναι να φωνάζεις. Είναι απλώς να υπάρχεις. Να γελάς. Και να μην μικραίνεις για να χωρέσεις. Εκείνη μεγάλωσε το χώρο αυτό για όλ@ μας.

Και αν η 8η Μαρτίου έχει τελικά ένα νόημα, είναι αυτό: Να ακούμε γυναίκες που δεν χώρεσαν στα στερεότυπα — και γι’ αυτό ακριβώς άνοιξαν τον δρόμο.

Στο podcast Mic@2o γυναίκες, που μαθαίνουν, που διδάσκουν, που ξεχωρίζουν, που πετυχαίνουν, που στηρίζουν, που μοιράζονται, μιλούν στη Μικαέλα Θεοφίλου για τη ζωή τους, σαν μικρά μαθήματα ενδυνάμωσης για όλες μας.

________________________________________________

Tο Mic@2 με τη δημοσιογράφο και ραδιοφωνική παραγωγό Μικαέλα Θεοφίλου συνεχίζει το ταξίδι του μέσα από το Δεύτερο Πρόγραμμα και την πλατφόρμα του Ertecho. Είναι ένα podcast που έχει σκοπό μέσα από τη βιωματική ιστορία, την επιτυχία, την αποτυχία, τη ζωή και τις εμπειρίες προβεβλημένων ή λιγότερο προβεβλημένων γυναικών να δώσει μαθήματα παντός είδους γυναικείας ενδυνάμωσης σε όλες τις γυναίκες που το ακούν. Θέματα όπως η έμφυλη βία, η έμφυλη ανισότητα, ο ρατσισμός, το κίνημα #metoo, το body shaming, ο καθημερινός σεξισμός, τα ανθρώπινα δικαιώματα, περνούν μέσα από τις προσωπικές ιστορίες γυναικών που μοιράζονται με τη Μικαέλα Θεοφίλου την εμπειρία τους, τα μαθήματα της δικής τους ζωής, τη δράση τους και εμπνέουν, ενθαρρύνουν και ενδυναμώνουν.

____________

Info

Mic@2 – Podcast στο Δεύτερο

Eπιμέλεια: Μικαέλα Θεοφίλου

Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7

#defteroprogramma #Mic@2o #ERTecho

Live Streaming: www.deftero.gr

Facebook: www.facebook.com/defteroprogramma.fm

Instagram: https://www.instagram.com/defteroprogramma/

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Δεύτερου: https://www.ertecho.gr/radio/deftero/program/