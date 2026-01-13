Μαθήματα Γυναικείας Ενδυνάμωσης: Ξένη Δημητρίου

«Εισαγγελέας Ανηλίκων ήμουν, είμαι και θα είμαι», επαναλαμβάνει σε όλη τη διάρκεια της συζήτησής της με τη Μικαέλα Θεοφίλου στο Mic@2o η καλεσμένη της, Ξένη Δημητρίου. Έχουν περάσει τέσσερις δεκαετίες από την ημέρα που η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου επί τιμή πέρασε για πρώτη φορά το κατώφλι της Εισαγγελίας Ανηλίκων στο κέντρο της Αθήνας.

«Επί της ουσίας, το 1983 δεν υπήρχε ακόμη Εισαγγελία Ανηλίκων», θυμάται. «Υπήρχε ένα γραφείο με μία γραμματέα που χειριζόταν τις δικογραφίες των ανήλικων παραβατών. Τελεία. Πηγαίνοντας, ανακάλυψα τις πραγματικές ανάγκες και ξεκίνησα την προσπάθεια να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε όχι μόνο τους ανήλικους παραβάτες, αλλά και τα παιδιά-θύματα».

Η Ξένη Δημητρίου διαθέτει ένα εντυπωσιακό βιογραφικό. Ωστόσο, δεν είναι τα πτυχία, η πολυετής εμπειρία, η βαθιά επιστημονική γνώση ή οι αποφάσεις της που εντυπωσιάζουν περισσότερο, όσο το γεγονός ότι σε όλη της την πορεία υπηρέτησε με επιείκεια, ισονομία και βαθιά ανθρωπιά το δίκαιο των αδυνάμων.

Στο νέο επεισόδιο του Mic@2o, η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου επί τιμή ξετυλίγει τη διαδρομή της ζωής της, μιλά για το πώς έφτασε να γίνει η δεύτερη γυναίκα Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην Ελλάδα και η πρώτη Εισαγγελέας Ανηλίκων, ενώ αναφέρεται στο ανησυχητικό φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας, στη βία των ανηλίκων, αλλά και στο ποιο είναι τελικά το πραγματικό δώρο που μπορούμε να προσφέρουμε στα παιδιά μας — ως γονείς, κηδεμόνες και ως κοινωνία.

Στο podcast Mic@2o γυναίκες, που μαθαίνουν, που διδάσκουν, που ξεχωρίζουν, που πετυχαίνουν, που στηρίζουν, που μοιράζονται, μιλούν στη Μικαέλα Θεοφίλου για τη ζωή τους, σαν μικρά μαθήματα ενδυνάμωσης για όλες μας.

Tο Mic@2 με τη δημοσιογράφο και ραδιοφωνική παραγωγό Μικαέλα Θεοφίλου συνεχίζει το ταξίδι του μέσα από το Δεύτερο Πρόγραμμα και την πλατφόρμα του Ertecho. Είναι ένα podcast που έχει σκοπό μέσα από τη βιωματική ιστορία, την επιτυχία, την αποτυχία, τη ζωή και τις εμπειρίες προβεβλημένων ή λιγότερο προβεβλημένων γυναικών να δώσει μαθήματα παντός είδους γυναικείας ενδυνάμωσης σε όλες τις γυναίκες που το ακούν. Θέματα όπως η έμφυλη βία, η έμφυλη ανισότητα, ο ρατσισμός, το κίνημα #metoo, το body shaming, ο καθημερινός σεξισμός, τα ανθρώπινα δικαιώματα, περνούν μέσα από τις προσωπικές ιστορίες γυναικών που μοιράζονται με τη Μικαέλα Θεοφίλου την εμπειρία τους, τα μαθήματα της δικής τους ζωής, τη δράση τους και εμπνέουν, ενθαρρύνουν και ενδυναμώνουν.

Info

Mic@2 – Podcast στο Δεύτερο

Eπιμέλεια: Μικαέλα Θεοφίλου

Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7

#defteroprogramma #Mic@2o #ERTecho

Live Streaming: www.deftero.gr

Facebook: www.facebook.com/defteroprogramma.fm

Instagram: https://www.instagram.com/defteroprogramma/

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Δεύτερου: https://www.ertecho.gr/radio/deftero/program/