Μαθήματα Γυναικείας Ενδυνάμωσης: Μαρία Τούβα

Στο νέο επεισόδιο Mic@2o καλεσμένη της Μικαέλας Θεοφίλου είναι η Μαρία Τούβα. Μιας γυναίκας που η ιστορία της δεν είναι αυτή μιας “δύσκολης ζωής”. Είναι η ιστορία μιας γυναίκας που έμαθε να αγαπά βαθιά, να αντέχει σιωπηλά και να συνεχίζει με την καρδιά ανοιχτή.

Είναι μια μητέρα που άκουσε τη διάγνωση “βαριάς μορφής εγκεφαλική παράλυση” για το παιδί της — λέξεις που θα μπορούσαν να παγώσουν τον χρόνο, να γεμίσουν φόβο και αβεβαιότητα. Κι όμως, η Μαρία δεν όρισε τη ζωή της από αυτές τις λέξεις. Τις κοίταξε κατάματα και διάλεξε να δει πρώτα το παιδί. Την ψυχή. Τη δυνατότητα. Όχι γιατί δεν πόνεσε. Αλλά γιατί αγάπησε περισσότερο απ’ όσο φοβήθηκε.

Η Μαρία Τούβα μιλά στο Mic@2o για τον, 8χρονο σήμερα, γιο της Δημήτρη που γεννήθηκε με εγκεφαλική παράλυση, επειδή χάθηκε πολύτιμος χρόνος μέχρι να διασωληνωθεί ως πρόωρο, για τη δικαστική διαμάχη που εκκρεμεί, για τις καθημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζει εκείνη και το παιδί της, για την αναπηρία όχι με λύπηση, αλλά με αλήθεια και τρυφερότητα.

Μιλά για μια διαδρομή που δεν διάλεξε, αλλά την περπάτησε με αξιοπρέπεια, επιμονή και βαθιά πίστη. Και μέσα από τη δική της εμπειρία και την ιστορία της, μας θυμίζει κάτι πολύ ουσιαστικό: ότι η δύναμη δεν είναι να μην λυγίζεις — είναι να λυγίζεις και να συνεχίζεις.

Στο podcast Mic@2o γυναίκες, που μαθαίνουν, που διδάσκουν, που ξεχωρίζουν, που πετυχαίνουν, που στηρίζουν, που μοιράζονται, μιλούν στη Μικαέλα Θεοφίλου για τη ζωή τους, σαν μικρά μαθήματα ενδυνάμωσης για όλες μας.

Tο Mic@2 με τη δημοσιογράφο και ραδιοφωνική παραγωγό Μικαέλα Θεοφίλου συνεχίζει το ταξίδι του μέσα από το Δεύτερο Πρόγραμμα και την πλατφόρμα του Ertecho. Είναι ένα podcast που έχει σκοπό μέσα από τη βιωματική ιστορία, την επιτυχία, την αποτυχία, τη ζωή και τις εμπειρίες προβεβλημένων ή λιγότερο προβεβλημένων γυναικών να δώσει μαθήματα παντός είδους γυναικείας ενδυνάμωσης σε όλες τις γυναίκες που το ακούν. Θέματα όπως η έμφυλη βία, η έμφυλη ανισότητα, ο ρατσισμός, το κίνημα #metoo, το body shaming, ο καθημερινός σεξισμός, τα ανθρώπινα δικαιώματα, περνούν μέσα από τις προσωπικές ιστορίες γυναικών που μοιράζονται με τη Μικαέλα Θεοφίλου την εμπειρία τους, τα μαθήματα της δικής τους ζωής, τη δράση τους και εμπνέουν, ενθαρρύνουν και ενδυναμώνουν.

