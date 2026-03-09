Μεγάλες μάχες, θυσίες, ήττες και επιπτώσεις στον αγώνα για την Ελευθερία

O Ιστορικός και Καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Νίκος Αναστασόπουλος στην εκπομπή “Τα Πρόσωπα της Εβδομάδας”

Ο κ. Νίκος Αναστασόπουλος, Καθηγητής Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και συγγραφέας, μεταξύ άλλων, του ιστορικού βιβλίου με τίτλο «Από τη Σφαγή της Χίου στην Έξοδο του Μεσολογγίου - Οι πολεμικές αποτυχίες και οι επιπτώσεις τους» από τις Εκδόσεις Μεταίχμιο, περιγράφει στην εκπομπή «Τα Πρόσωπα της Εβδομάδας» και την Σταυρούλα Καραλή, τις μεγάλες μάχες, αλλά και τις πικρές ήττες που σημάδεψαν τον δύσκολο αγώνα των Ελλήνων για την Ανεξαρτησία και την Ελευθερία.

Η εκπομπή ξεκινά από τη μάχη στο Πέτα το 1822, όπου οι Έλληνες αγωνιστές πολέμησαν δίπλα στους Φιλέλληνες της Ευρώπης. Εκεί μάλιστα σκοτώθηκε, μεταξύ άλλων και ο Ιταλός φιλέλληνας Αντρέα Ντάνια, φωνάζοντας λίγο πριν ξεψυχήσει «Νίκη ή Θάνατος».

Ο κ. Αναστασόπουλος μας μιλά για τη Μάχη στο Κεφαλόβρυσο, όπου σκοτώθηκε ο Μάρκος Μπότσαρης και για τη Μάχη στο Μανιάκι, όπου έπεσε μαχόμενος ο Παπαφλέσσας. Ο Ιστορικός δεν παραλείπει και την τραγωδία της Νάουσας, όταν δεκατρείς κοπέλες της πόλης έπεσαν στους καταρράκτες για να γλιτώσουν από τη σκλαβιά και την ατίμωση.

Το αφιέρωμα ολοκληρώνεται με την Έξοδο του Μεσολογγίου, ένα γεγονός που συγκλόνισε την Ευρώπη και ενίσχυσε το φιλελληνικό κίνημα.

Στην εκπομπή γίνεται αναφορά και σε άλλες καθοριστικές μάχες του αγώνα για την ανεξαρτησία. Ο κ. Αναστασόπουλος, μέσα από τη συζήτηση αναδεικνύει πώς οι μεγάλες μάχες, οι ήττες και οι θυσίες των Ελλήνων συνέβαλαν στη διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης και ενίσχυσαν το φιλελληνικό ρεύμα στην Ευρώπη, οδηγώντας τελικά στην ανεξαρτησία της Ελλάδας.

Παραγωγή - παρουσίαση - δημοσιογραφική έρευνα: Σταυρούλα Καραλή

Ηχοληψία: Παναγιώτης Στουπής

Μετάδοση: Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026, 22:00-23:00 ώρα Ελλάδας

