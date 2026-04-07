Μεγάλη Εβδομάδα και Πάσχα στη Φωνή της Ελλάδας

Η κατάνυξη της Μεγάλης Εβδομάδας και το Αναστάσιμο Πνεύμα μέσα από μία σειρά εκπομπών από τη Φωνή της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που απευθύνεται στους Έλληνες της ομογένειας.

Ύμνοι που αποπνέουν τη μυσταγωγία της Μεγάλης Εβδομάδας, προεκτάσεις της Θείας Θυσίας στην κοσμική της διάσταση, σύνδεση της με ιστορικούς αγώνες, αλλά και απόψεις για τη σχέση επιστήμης και θρησκευτικού συναισθήματος, είναι μερικές από τις εναλλακτικές προσεγγίσεις που χαρακτηρίζουν τις εκπομπές των ημερών.

Μεγάλη Δευτέρα έως Μεγάλη Πέμπτη

14:00 «Greek Music Express», με τον Ηρακλή Οικονόμου

Η αγγλόφωνη μουσική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας συνδέει το Πάσχα και τη θυσία του Χριστού με τη θυσία των 200 αγωνιστών της Αντίστασης στην Καισαριανή το 1944. Μέσα από τραγούδια για τη Μεγάλη Εβδομάδα και τόπους φυλάκισης και εκτέλεσης, από τον «Επιτάφιο» του Ρίτσου και του Θεοδωράκη έως τις «Μέρες Επιταφίου» του Γκάτσου και του Παπαδημητρίου, και από το «Ηλιοσκόπιο» του Θέμελη και του Κουγιουμτζή έως την Καισαριανή και την Ακροναυπλία, το ελληνικό τραγούδι τιμά την αυτοθυσία στη θρησκευτική και την κοσμική της διάσταση.

Μεγάλη Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026

13:00-14:00 «Ευ Ζην», με τη Νάσια Μπουλούκου

Η εκπομπή φιλοξενεί τον Δημήτρη Λινό, ομότιμο καθηγητή Χειρουργικής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, Lecturer in Surgery στην Ιατρική Σχολή του Harvard, πρωτοπόρο στη Χειρουργική Ενδοκρινών Αδένων και, ταυτόχρονα, ιερέα—σε μια συζήτηση που προσεγγίζει δύο έννοιες που συχνά θεωρούμε ότι ανήκουν σε διαφορετικούς κόσμους: την πίστη και την επιστήμη.

22:00-23:00 «Τα Πρόσωπα της Εβδομάδας», με τη Σταυρούλα Καραλή

Ο Ευστάθιος Λιανός Λιάντης, καθηγητής και Αντιπρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, εστιάζει στις παραβολές και τα θαύματα του Χριστού, αναδεικνύοντας τον ρόλο των μαθητών Του—απλών και «ακατέργαστων» ανθρώπων—που τον ακολουθούν σε μια πορεία με έντονες κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις.

Μεγάλη Πέμπτη, 9 Απριλίου 2026

08:00–09:00 (επανάληψη στις 24:00) «Τα Πρόσωπα της Εβδομάδας», με τη Σταυρούλα Καραλή

Η εκπομπή φιλοξενεί τον πατέρα Φιλόθεο Δέδε, Αρχιμανδρίτη και Διευθυντή της Ναοδομίας της Ιεράς Συνόδου, κληρικό της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, εστιάζοντας στον Μυστικό Δείπνο, την Προδοσία και την Αγωνία πριν από τη Σταύρωση. Η συζήτηση εξετάζει και το πρόσωπο του Ιούδα: ένα τραγικό πρόσωπο ή ένας άνθρωπος που ενήργησε με απόλυτη ελευθερία και πέρασε στην Ιστορία ως ο Προδότης του Χριστού;

13:00–14:00 «Οι Λέξεις των Άλλων» με τη Βάσια Τζανακάρη

Ο alternative ήχος συναντά την κατάνυξη μέσα από τραγούδια–«ύμνους» επιλεγμένα ειδικά για την Εβδομάδα των Παθών. Η μυσταγωγική ατμόσφαιρα της Μεγάλης Εβδομάδας ζωντανεύει μέσα από εμβληματικά ποιήματα και πεζά Ελλήνων λογοτεχνών με θέμα το Πάσχα, ορισμένα εκ των οποίων αποδίδονται με την παιδική φωνή του 12χρονου Κωστή.

Μεγάλη Παρασκευή, 10 Απριλίου 2026

23:00–24:00 «Με τον Ήχο Πενθώ κι Αναμένω!», με τον Πανταζή Τσάρα

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ο Πανταζής Τσάρας ταξιδεύει τους ακροατές με μακρόσυρτους ήχους, αποδίδοντας την κατανυκτική ατμόσφαιρα αυτής της ξεχωριστής βραδιάς της Χριστιανοσύνης.

24:00-01:00 «Τα Πρόσωπα της Εβδομάδας», με τη Σταυρούλα Καραλή

Καλεσμένος είναι ο Σωτήρης Δεσπότης, καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του ΕΚΠΑ. Στο επίκεντρο τίθεται η Σταύρωση ως κορυφαία στιγμή της σύγκρουσης του καλού με το κακό, ενώ εξετάζεται η παρουσία του κακού μέσα από τις ανθρώπινες πράξεις και προθέσεις, καθώς και το διαχρονικό τρίπτυχο: Θύμα–Θύτης–Θεατής.

05:00 - 06:00 «Greek Music Express», με τον Ηρακλή Οικονόμου

Μεγάλο Σάββατο, 11 Απριλίου 2026

12:00–13:00 «Τραγούδια και ύμνοι από την Ανατολή και τη Δύση», με τον Θέμη Ροδαμίτη

Καλεσμένη η Φένια Παπαδόδημα, που μιλά για το λατρευτικό στοιχείο όπως εκφράζεται σε διαφορετικές χώρες της Μεσογείου. Ακούγονται τραγούδια που σκιαγραφούν το πέρασμα των εποχών, από τον 10ο αιώνα και τις συνθέσεις της Reine Blanche de Castille έως βυζαντινά θεοτόκια και έργα του ευρύτερου μεσογειακού ρεπερτορίου, ερμηνευμένα από γυναικείες φωνές.

13:00-14:00 «Ιστορικοί Περίπατοι», με τη Μαριλένα Κατσίμη

Καλεσμένη η λαογράφος και εθνολόγος Μιράντα Τερζοπούλου, στενή συνεργάτιδα της Δόμνας Σαμίου. Μέσα από πασχαλινά δημοτικά τραγούδια, αναδεικνύονται οι συμβολισμοί, οι αφηγήσεις και οι βιωματικές όψεις της κοινότητας, από τη Σαρακοστή έως την κορύφωση της Μεγάλης Εβδομάδας.

18:00–19:00 «Μουσικά Προάστια», με τον Ηρακλή Οικονόμου

Η ελληνόφωνη εκδοχή του «Greek Music Express» γιορτάζει την Ανάσταση με τραγούδια για ανθρώπους που ξαναγεννήθηκαν και για καρδιές που αναστήθηκαν μέσα από την αγάπη.

Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου 2026

14:00–16:00 «Λαϊκοί Δρόμοι», με την Έλενα Φαληρέα

Το λαϊκό συγκρότημα «Οι Αχαρνείς», μαζί με τους τραγουδιστές Μαρία Πλυτά και Κώστα Μάντζιο, εμφανίζονται στο Στούντιο Β της Ελληνικής Ραδιοφωνίας σε ένα απολαυστικό δίωρο με αγαπημένα λαϊκά τραγούδια.

16:00–18:00 «Η Δική μας Πόλη», με τον Θέμη Ροδαμίτη

Ένα εορταστικό πρόγραμμα αφιερωμένο στον Βασίλη Τσιτσάνη, τον δημιουργό που ένωσε γενιές Ελλήνων και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο λαϊκό τραγούδι. Ακούγονται αγαπημένα τραγούδια, ξεχωριστές εκτελέσεις και οι ιστορίες πίσω από αυτά.

18:00–19:00 «Ο Μίτος της Αριάδνης», με την Αριάδνη-Σοφία Κούρη

Ένα ραδιοφωνικό γλέντι γεμάτο κέφι, αρώματα Ελλάδας και όμορφες μουσικές, με τον Σταύρο Τσαντέ και τον Φάνη Ζαχόπουλο.

05:00–06:00 «Μουσικά Προάστια», με τον Ηρακλή Οικονόμου

Το πασχαλινό γλέντι συνεχίζεται με τραγούδια και σκοπούς από τα νησιά, την Κύπρο και τη Σμύρνη.

Δευτέρα του Πάσχα, 13 Απριλίου 2026

17:00–19:00 «Ασύμμετρος Χρόνος», με τον Στέλιο Ιωαννίδη

Ένα ταξίδι στο πνεύμα των ημερών, μέσα από ήχους, δημιουργούς και στιγμές της μουσικής μας παράδοσης.

22:00–23:00 «Η Δική μας Πόλη» με τον Θέμη Ροδαμίτη

Η εκπομπή ολοκληρώνει το αφιέρωμα με τίτλο «Τα εορταστικά τραγούδια του Τσιτσάνη», με τραγούδια του μεγάλου δημιουργού που σημάδεψαν εποχές, ερμηνευμένα από κορυφαίες φωνές του λαϊκού τραγουδιού.

Η Φωνή της Ελλάδας θα μεταδώσει ζωντανά τις Ιερές Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας, την Αναστάσιμη Ακολουθία του Μεγάλου Σαββάτου και την Ακολουθία του Εσπερινού της Αγάπης.

