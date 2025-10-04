“Melencolia”: Το Άλμπουμ  των Jade String Quartet σε Πρώτη Παγκόσμια Ραδιοφωνική Μετάδοση

Το άλμπουμ «Melencolia» των Jade String Quartet με έργα Anthony Ritchie που θα κυκλοφορήσει στις 18 Οκτωβρίου από την έγκριτη νεοζηλανδική εταιρεία Rattle Records θα παρουσιάσει και θα αναλύσει σε πρώτη παγκόσμια ραδιοφωνική μετάδοση ο κριτικός μουσικής Θάνος Μαντζάνας.

To σύνολο Jade String Quartet σχηματίστηκε το 2003 στο Οκλαντ της Νέας Ζηλανδίας και αποτελείται από την Miranda Adams στο πρώτο βιολί, τον Charmian Keay στο δεύτερο βιολί, τον Robert Ashworth στην βιόλα και τον James Yoo στο βιολοντσέλο.

Ασχολούνται τόσο με το κλασικό ρεπερτόριο για κουαρτέτο εγχόρδων όσο και με νέα έργα, κυρίως συνθετών και συνθετριών από τη Νέα Ζηλανδία, τα οποία πολύ συχνά είναι δικές τους αναθέσεις. Το «Melencolia» είναι το τέταρτο κατά σειρά άλμπουμ τους.

Ο Βρετανός συνθέτης Anthony Ritchie σπούδασε στο Καντέρμπερι και την Ακαδημία Λιστ της Ουγγαρίας. Το διδακτορικό του είχε ως θέμα την μουσική του Μπέλα Μπάρτοκ. Εχει συνθέσει κοντσέρτα για πιάνο και άλλα σολιστικά όργανα, συμφωνίες και έργα μουσικής δωματίου και έχει συνεργαστεί με πολύ σημαντικές ορχήστρες και σολίστ.Εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι ο τίτλος του άλμπουμ είναι ένα λογοπαίγνιο ανάμεσα στις λέξεις μέλος και μελαγχολία. Η τελευταία είναι μάλλον το κυρίαρχο συναίσθημα στα τρία έργα του Anthony Ritchie που ερμηνεύει εδώ το Jade String Quartet αν και εκφράζεται με διαφορετικό τρόπο στο καθένα.

Το String Quartet No 1, τόσο από πλευράς φόρμας και αναπτύξεων όσο και από τις διάφορες τεχνικές παιξίματος των οργάνων, είναι το πλέον σύγχρονο από τα τρία έργα φτάνοντας να είναι ενίοτε και σε ένα βαθμό πρωτοποριακό.

Το String Quartet No 2 είναι το πλέον μελωδικό-, σε κάποια σημεία και απρόσμενα λυρικό-, από τα τρία έργα.

Το String Quartet No. 3 που έχει τον υπότιτλο In Time είναι το πιο κοντινό στην κλασική μουσική έργο με μια στοχαστική και ενδοσκοπική διάθεση και βασίζεται στον συνολικό ήχο του κουαρτέτου και όχι των επιμέρους οργάνων, δίνοντας έτσι στην δεξιοτεχνία αλλά και την εκφραστικότητα του Jade String Quartet την ευκαιρία να λάμψει πραγματικά.

Στο άλμπουμ «Melencolia» ο Anthony Ritchie μας παραδίδει μια εξαίρετη εργασία νεοκλασικής μουσικής, για το απαιτητικό σχήμα ενός κουαρτέτου εγχόρδων, με αληθινά άψογη ερμηνεία από το Jade String Quartet.

Συντονιστείτε στο Τρίτο!

Τρίτο Πρόγραμμα 90,9 & 95,6 και διαδικτυακά (live ή on demand) στο ERT εcho.

Επιμέλεια - Παρουσίαση: Θάνος Μαντζάνας