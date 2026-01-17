Μελοποιώντας την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ

Τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 22:00-23:00, η εκπομπή "Η Δική μας Πόλη" της Φωνής της Ελλάδας φιλοξενεί το μουσικό ντουέτο Dilemma, δηλαδή την Πόπη Νταλαχάνη και τον Σωτήρη Τράγκα, σε ένα επεισόδιο αφιερωμένο στη μεγάλη μας ποιήτρια Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ.

Οι δύο καλεσμένοι θα μιλήσουν στην εκπομπή για τη δουλειά τους με τίτλο "Η τέλεια εξαφάνιση", στην οποία μελοποιούν για πρώτη φορά στη δισκογραφία την ποίηση της Ρουκ. Θα πουν για τη σχέση που ανέπτυξαν με την ποιήτρια, για τους διαλόγους, τις ακροάσεις που έκανε η ίδια στις μελοποιήσεις και για την χαρά της με το αποτέλεσμα.

Θα ακουστούν τραγούδια αλλά και κάποια ποιήματα με τη φωνή της ποιήτριας αλλά και των δημιουργών του μουσικού έργου.

Επιμέλεια – παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026, 22:00-23:00 ώρα Ελλάδας – και σε επανάληψη στις 05:00-06:00 ώρα Ελλάδας.

