«Μέχρι το Τέλος του Κόσμου» – Αφιέρωμα στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, η ραδιοφωνική εκπομπή «Μέχρι το Τέλος του Κόσμου» στον 95.8 FM της ΕΡΤ3 παρουσιάζει δύο ειδικά αφιερώματα στον κινηματογράφο και τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από τη δημιουργία. Η εκπομπή μεταδίδεται καθημερινά 16:00 -17:00, ενώ κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ θα ακούγεται από τις 17:00-18:00. Μια μοναδική ευκαιρία να ανακαλύψουμε τις ιστορίες και τα αρχειακά στιγμιότυπα που διαμόρφωσαν τον κόσμο του ντοκιμαντέρ και του κλασικού κινηματογράφου.

Ειδικά επεισόδια

«Nova 78» – Συνέντευξη με τους δημιουργούς του ντοκιμαντέρ

Δευτέρα 9 Μαρτίου, στις 17:00

Με αφορμή την προβολή του ντοκιμαντέρ Nova 78, η εκπομπή φιλοξενεί τους σκηνοθέτες Aaron Brookner και Rodrigo Arias. Η συζήτηση ιχνηλατεί το σπάνιο αρχειακό υλικό και τη δημιουργία ενός χώρου τέχνης το 1978, αναδεικνύοντας το πνεύμα πειραματισμού και ελευθερίας μιας ολόκληρης εποχής.

«Η Σιωπή του Μύθου – Kim Novak και το παλιό Hollywood»

Πέμπτη 12 Μαρτίου, στις 17:00

Η εκπομπή παρουσιάζει ένα ειδικό αφιέρωμα στον κινηματογραφικό μύθο της Kim Novak, εξετάζοντας τη διαδρομή της στο λεγόμενο studio system του κλασικού Hollywood, όπου τα μεγάλα στούντιο είχαν πλήρη έλεγχο της παραγωγής, των ρόλων, ακόμη και της δημόσιας εικόνας των ηθοποιών. Η εκπομπή διερευνά τη σχέση ανάμεσα στον κινηματογραφικό μύθο, την εικόνα της σταρ και την προσωπική επιλογή της να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, με έμφαση στη συμβολή της στην ταινία “Vertigo” του Alfred Hitchcock.