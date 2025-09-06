Μία Δύναμη της Σύγχρονης Μουσικής από την Κορέα
Εβδομάδα Αφιερωμένη στην Unsuk Chin (1961 – )
Η Unsuk Chin γεννήθηκε στις 14 Ιουλίου του 1961 στη Σεούλ της Νότιας Κορέας.
Η οικογένειά της ζούσε αρκετά φτωχικά, γιατί ο πατέρας της ήταν πρεσβύτερος της προτεσταντικής εκκλησίας με χαμηλό εισόδημα.
Παρά τις οικονομικές δυσκολίες η οικογένειά της, υποστήριξε την καλλιτεχνική της πορεία, επιτρέποντάς της να αναπτύξει το μουσικό της ταλέντο σε ένα περιβάλλον που δεν ευνοούσε τις γυναίκες στον τομέα της μουσικής.
Παρά τις αντίξοες συνθήκες σπούδασε σύνθεση στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σεούλ με τον Νοτιοκορεάτη συνθέτη Κανγκ Σούκι (1934 - 2020).
Το 1985 η Chin βραβεύτηκε από το Ίδρυμα Gaudeamus με έδρα το Άμστερνταμ για το έργο της "Spektra" για τρία τσέλα το οποίο είχε συνθέσει για την πτυχιακή της εργασία.
Εκείνη τη χρονιά πήρε ακαδημαϊκή υποτροφία για σπουδές στη Γερμανία όπου και μετακόμισε εντέλει.
Εκεί, συγκεκριμένα στην Ανώτατη Σχολή Μουσικής και Θεάτρου του Αμβούργου, σπούδασε με τον György Ligeti από το 1985 έως το 1988.
Η Chin εδώ και πολλά χρόνια θεωρείται μια από τις σημαντικότερες συνθέτριες, όχι μόνο στην Νότια Κορέα αλλά σε όλο τον κόσμο.
Κατά δήλωσή της ιδιαίτερο ρόλο στο έργο της έπαιξαν της ο Béla Bartók, ο Igor Stravinsky, ο Claude Debussy, ο Anton Webern, ο Iannis Xenakis και φυσικά ο György Ligeti.
Έχει συνεργαστεί με σπουδαίους μαέστρους όπως ο Kent Nagano και ο Sir Simon Rattle και μεγάλες ορχήστρες έχουν παραγγείλει έργα της και τα έχουν παρουσιάσει όπως η Concertgebouw, η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Σεούλ, το Ensemble Intercontemporain, η Συμφωνική Ορχήστρα του Μόντρεαλ, η Φιλαρμονική του Βερολίνου και άλλες πολλές.
Ανάμεσα στου κορυφαίους σολίστ που έχει συνεργαστεί είναι και ο Λεωνίδας Καβάκος που ερμήνευσε στην Παγκόσμια πρεμιέρα του 2ου κοντσέρτου της για βιολί στο Barbican Centre στις 6 Ιανουαρίου του 2022.
Εκτός της δημιουργικής της δραστηριότητας, έχει ασχοληθεί κατά καιρούς με τη διδασκαλία, κυρίως μέσω masterclasses και διαλέξεων, αλλά δεν κατέχει μόνιμη θέση σε κάποιο πανεπιστήμιο ή ωδείο προς το παρόν.
Έχει συνεργαστεί με σημαντικά ιδρύματα, όπως στα θερινά τμήματα διδασκαλίας της νέας μουσικής του Darmstadt, στο Manifeste Academy του IRCAM στο Παρίσι, στο Πρόγραμμα φιλοξενίας συνθετών της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Σεούλ, όπου ίδρυσε και διηύθυνε το πρότζεκτ «Η Μουσική του Σήμερα» από το 2006 έως το 2017, και αλλού.
Ζει από το 1988 στο Βερολίνο και είναι παντρεμένη με τον Φιλανδό πιανίστα Maris Gothoni.
Παραγωγή-Παρουσίαση: Σταμάτης Αθανάσουλας
Εβδομάδα 08 με 12 Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 12:00 - 13:00
Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho