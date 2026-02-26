Μια ιδιαίτερη συναυλία, με εμβληματικά έργα της μπαρόκ περιόδου
Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χορωδία της ΕΡΤ παρουσιάζουν έργα των Bach, Vivaldi και Monn στον Ιερό Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου Αθηνών
Μια ιδιαίτερη συναυλία, με εμβληματικά έργα της μπαρόκ περιόδου, παρουσιάζει η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χορωδία της ΕΡΤ στον Ιερό Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου Αθηνών, την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, στις 20:30.
Στη συναυλία με σολίστ τον Κωνσταντίνο Σφέτσα (τσέλο), τον Παύλο Κόρδη στη μουσική διδασκαλία της χορωδίας και υπό τη μουσική διεύθυνση του Μιχάλη Παπαπέτρου, θα παρουσιαστούν έργα των Μπαχ, Βιβάλντι και Μον.
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Πρόγραμμα συναυλίας
Georg Matthias Monn: Κοντσέρτο για τσέλο σε σολ ελάσσονα, arr. Arnold Schoenberg
- Allegro moderato
- Adagio
- Allegro non tanto
Σολίστ
Τσέλο: Κωνσταντίνος Σφέτσας
Antonio Vivaldi: Concerto in Sol maggiore “Alla Rustica” RV 151 for strings and cembalo
- Allegro
- Largo
- Allegro
Johann Sebastian Bach : Magnificat, BWV 243 σε Ρε μείζονα
- Chorus: Magnificat anima mea
- Aria: Et Exultavit
- Aria: Quia respexit
- Chorus: Omnes generationes
- Aria: Quia fecit mihi magna
- Duetto: Et Misericordia
- Chorus: Fecit potentiam
- Aria: Deposuit
- Aria: Esurientes
- Terzetto: Suscepit Israel
- Chorus: Sicut locutus est
- Chorus: Gloria Patri
Χορωδία ΕΡΤ
Μουσική προετοιμασία χορωδίας: Παύλος Κόρδης
Μουσική διεύθυνση: Μιχάλης Παπαπέτρου