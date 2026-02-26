Μια ιδιαίτερη συναυλία, με εμβληματικά έργα της μπαρόκ περιόδου, παρουσιάζει η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χορωδία της ΕΡΤ στον Ιερό Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου Αθηνών, την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, στις 20:30.

Στη συναυλία με σολίστ τον Κωνσταντίνο Σφέτσα (τσέλο), τον Παύλο Κόρδη στη μουσική διδασκαλία της χορωδίας και υπό τη μουσική διεύθυνση του Μιχάλη Παπαπέτρου, θα παρουσιαστούν έργα των Μπαχ, Βιβάλντι και Μον.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Πρόγραμμα συναυλίας

Georg Matthias Monn: Κοντσέρτο για τσέλο σε σολ ελάσσονα, arr. Arnold Schoenberg

Allegro moderato

Adagio

Allegro non tanto

Σολίστ

Τσέλο: Κωνσταντίνος Σφέτσας

Antonio Vivaldi: Concerto in Sol maggiore “Alla Rustica” RV 151 for strings and cembalo

Allegro

Largo

Allegro

Johann Sebastian Bach : Magnificat, BWV 243 σε Ρε μείζονα

Chorus: Magnificat anima mea

Aria: Et Exultavit

Aria: Quia respexit

Chorus: Omnes generationes

Aria: Quia fecit mihi magna

Duetto: Et Misericordia

Chorus: Fecit potentiam

Aria: Deposuit

Aria: Esurientes

Terzetto: Suscepit Israel

Chorus: Sicut locutus est

Chorus: Gloria Patri

Χορωδία ΕΡΤ

Μουσική προετοιμασία χορωδίας: Παύλος Κόρδης

Μουσική διεύθυνση: Μιχάλης Παπαπέτρου