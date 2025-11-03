Μία Ιδιοφυΐα του Ιταλικού Μπαρόκ

Εβδομάδα Αφιερωμένη στον Giovanni Battista Pergolesi (1710 - 1736)

Λίγες ιδιοφυΐες στην ιστορία της μουσικής έζησαν 26 μόνο χρόνια και άφησαν εκατοντάδες έργα πίσω τους και επίσης λίγες ιδιοφυΐες της μουσικής έμειναν γνωστές μόνον για ένα έργο τους.

Ο Pergolesi υπήρξε κορυφαία φυσιογνωμία στην άνοδο της Ιταλικής κωμικής όπερας τον 18ο αιώνα και ένας από τους πιο επιτυχημένους και σεβαστούς συνθέτες της γενιάς του. Έγραφε τακτικά για το Teatro San Bartolomeo. Τα κωμικά του έργα σε μικρότερα θέατρα ήταν εξαιρετικά δημοφιλή. Σε ηλικία 22 ετών διορίστηκε υποδιευθυντής στο βασιλικό παρεκκλήσι και του προσφέρθηκαν παραγγελίες από τις σημαντικότερες βασιλικές οικογένειες της Νάπολης.

Η μουσική του Pergolesi είναι αυθόρμητη και φρέσκια, συχνά με έναν ξεχωριστό Ναπολιτάνικο χαρακτήρα που χρωματίζεται από ένα λαϊκό στυλ, Ισπανικά μοτίβα και εναλλάξ κωμικές, συναισθηματικές και ηρωικές χειρονομίες.

Καλή σας ακρόαση!

Παραγωγή-Παρουσίαση: Μάρκος Μωυσίδης



Εβδομάδα 03-07 Νοεμβρίου 2025, ώρα 15:00 - 16:00

