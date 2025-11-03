Ραδιόφωνο

Μία Ιδιοφυΐα του Ιταλικού Μπαρόκ

Μία Ιδιοφυΐα του Ιταλικού Μπαρόκ
Δευτέρα 03 - Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025 στις 15:00
ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Εβδομάδα Αφιερωμένη στον Giovanni Battista Pergolesi (1710 - 1736)
Αναλυτικά Share
Share

Εβδομάδα Αφιερωμένη στον Giovanni Battista Pergolesi (1710 - 1736)

Λίγες ιδιοφυΐες στην ιστορία της μουσικής έζησαν 26 μόνο χρόνια και άφησαν εκατοντάδες έργα πίσω τους και επίσης λίγες ιδιοφυΐες της μουσικής έμειναν γνωστές μόνον για ένα έργο τους.
Ο Pergolesi υπήρξε κορυφαία φυσιογνωμία στην άνοδο της Ιταλικής κωμικής όπερας τον 18ο αιώνα και ένας από τους πιο επιτυχημένους και σεβαστούς συνθέτες της γενιάς του. Έγραφε τακτικά για το Teatro San Bartolomeo. Τα κωμικά του έργα σε μικρότερα θέατρα ήταν εξαιρετικά δημοφιλή. Σε ηλικία 22 ετών διορίστηκε υποδιευθυντής στο βασιλικό παρεκκλήσι  και του προσφέρθηκαν παραγγελίες από τις σημαντικότερες βασιλικές οικογένειες της Νάπολης.

Η μουσική του Pergolesi είναι αυθόρμητη και φρέσκια, συχνά με έναν ξεχωριστό Ναπολιτάνικο χαρακτήρα που χρωματίζεται από ένα λαϊκό στυλ, Ισπανικά μοτίβα και εναλλάξ κωμικές, συναισθηματικές και ηρωικές χειρονομίες.

Καλή σας ακρόαση!

Παραγωγή-Παρουσίαση: Μάρκος Μωυσίδης

Εβδομάδα 03-07 Νοεμβρίου 2025, ώρα 15:00 - 16:00
Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho

﻿

Μία Ιδιοφυΐα του Ιταλικού Μπαρόκ
TAGS Giovanni Battista PergolesiΕβδομάδα Αφιερωμένη στον Giovanni Battista Pergolesi 1710 - 1736Μάρκος ΜωυσίδηςΣυνθέτες από την Ιταλία
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Διαδικτυακές απάτες: Πώς οι επιτήδειοι «ψαρεύουν» τα θύματα με ένα κλικ
Διαθέσιμο στο ERT εcho από Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025
Προτάσεις πολιτισμού για μικρά και μεγάλα παιδιά
Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 07:55
Ο Νικόλας Κουτσοδόντης είναι «Ο ποιητής της Εβδομάδας»
Δευτέρα ως Παρασκευή στις 07:00 και 19:00 ώρα Ελλάδας και το Σ/Κ στις 19:00
Ο συγγραφέας Γιώργος Ρακκάς στη “Δική μας Πόλη”
Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025, στις 22:00