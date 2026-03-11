Μία Μοναδική Συναυλία της Χορωδίας της ΕΡΤ Απευθείας στο Τρίτο

Ο κύκλος απευθείας ραδιοφωνικών μεταδόσεων συνεχίζεται στο Τρίτο την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026 στις οκτώ και μισή το βράδυ με την Χορωδία της ΕΡΤ υπό τη Διεύθυνση του Μιχάλη Παπαπέτρου, από το Ωδείο Αθηνών.

Η Χορωδία της ΕΡΤ, υπό τη μουσική διεύθυνση του Μιχάλη Παπαπέτρου, θα πραγματοποιήσει μια μοναδική συναυλία με τίτλο Ο Κύκλος των Βαλς - "Χορεύοντας τον Έρωτα" στο αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος του Ωδείου Αθηνών την Κυριακή 15 Μαρτίου στις 20:30. Τη συναυλία θα παρουσιάσει σε απευθείας μετάδοση στο Τρίτο Πρόγραμμα, η Αλεξάνδρα Γιαλίνη.

Ο Κύκλος των Βαλς - «Χορεύοντας τον Έρωτα»

Αναλυτικά το πρόγραμμα της συναυλίας:

Johannes Brahms (1833 – 1897)

Ο Liebeslieder Walzer, op. 52 Για τέσσερις φωνές και πιάνο τέσσερα χέρια

Για τέσσερις φωνές και πιάνο τέσσερα χέρια Walzer, op. 39 Για πιάνο τέσσερα χέρια

Για πιάνο τέσσερα χέρια Neue Liebeslieder Walzer, op. 65 Για τέσσερις φωνές και πιάνο τέσσερα χέρια

Ο Johannes Brahms συνέθεσε τους κύκλους τραγουδιών Liebeslieder-Walzer (op. 52) και Neue Liebeslieder-Walzer (op. 65) ως έργα οικείας και ανθρώπινης κλίμακας, μεταφέροντας μας την ατμόσφαιρα του Βιεννέζικου σαλονιού. Μέσα από τον ρυθμό του βαλς, ο συνθέτης υμνεί τον έρωτα σε όλες του τις εκφάνσεις: από τη χαρά της πρώτης προσέγγισης, έως τη μελαγχολία της απόστασης, το καταφύγιο της μνήμης και το βάρος της απώλειας.

Ο έρωτας ξετυλίγεται μέσα από τρεις διαφορετικές οπτικές γωνίες, δημιουργώντας μια συνεχή συναισθηματική διαδρομή. Το συναίσθημα βιώνεται ως συλλογική εμπειρία μέσα από το σώμα της χορωδίας, ως προσωπική εξομολόγηση στα σόλο μέρη και ως σχέση μέσα από τα Quartetti. Τα τελευταία αποτελούν μια δραματουργική σύλληψη της Χορωδίας της Ραδιοφωνίας, λειτουργώντας ως ένας «τρίτος αφηγηματικός χώρος» που μεσολαβεί ανάμεσα στο άτομο και το σύνολο.

Ανάμεσα στους δύο ερωτικούς κύκλους, η ανθρώπινη φωνή παραχωρεί τη θέση της στον καθαρά μουσικό στοχασμό. Τα βαλς από το op. 39 για πιάνο τέσσερα χέρια λειτουργούν ως οργανικός συνδετικός κρίκος ανάμεσα τους, ως εικόνα ενός Bιεννέζικου απογεύματος.

Κυριακή 15 Μαρτίου 2026, ώρα 20.30

Ωδείο Αθηνών σε απευθείας μετάδοση από το Τρίτο Πρόγραμμα

Χορωδία της ΕΡΤ

Μουσική διεύθυνση: Μιχάλης Παπαπέτρου

Πιάνο: Θάνος Μαργέτης, Μιχάλης Παπαπέτρου

Παρουσίαση: Αλεξάνδρα Γιαλίνη

