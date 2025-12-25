«Πως ήταν ένα βυζαντινό σπίτι; Τι έτρωγαν οι βυζαντινοί; Πώς περνούσαν τον ελεύθερο χρόνο τους; Πήγαιναν όλα τα παιδιά σχολείο; Τι συνέβαινε στα βυζαντινά κάστρα; Πώς κυλούσε ο χρόνος στα μοναστήρια; Τι φορούσαν οι αυτοκράτορες; Τι μαστόρευαν οι τεχνίτες στα εργαστήριά τους και τι ψώνιζαν οι νοικοκυρές στις πολύβουες αγορές; Τρεις...ιπτάμενοι φίλοι, η Βάγια, ο Αστέρης και ο Γκάρι, σας προσκαλούν σε μία υπέροχη βόλτα στα βυζαντινά χρόνια, για να λύσετε μαζί τους αυτές και άλλες πολλές απορίες σας!»

«Με ξεναγό την ιστορία» - Εκδόσεις Κέδρος. (Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου).

Η εκπομπή «Διηγήσεις» - «Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά» παρουσιάζει το Σάββατο 27.12.2025 στις 17:00 με 18.00 από τη «Φωνή της Ελλάδας» την αφήγηση του βιβλίου των εκδόσεων Κέδρος με τίτλο «Μια βόλτα στα βυζαντινά χρόνια»!

Το βιβλίο υπογράφει η βραβευμένη συγγραφέας Έυη Τσιτιρίδου – Χριστοφορίδου (Κύκλος Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά & Εστία Νέας Σμύρνης), ενώ την εξαιρετική εικονογράφηση του η ταλαντούχα δημιουργός Λέλα Στρούτση.



Στο βιβλίο αυτό από τη σειρά «Με ξεναγό την ιστορία», οι εκδόσεις Κέδρος και η συγγραφέας μας ταξιδεύουν μοναδικά στους μεσαιωνικούς χρόνους και στην καθημερινή ζωή των Βυζαντινών! Το βιβλίο συνοδεύεται από εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τα παιδιά, δομημένες σε ατομικά φύλλα εργασίας, συνδυάζοντας την εμπέδωση της γνώσης, την ψυχαγωγία και τη δημιουργική έκφραση με τρόπο ευχάριστο, παρασύροντάς τα σε ένα ευφάνταστο ταξίδι στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων που έζησαν τότε!



Παιδιά, πιαστείτε γερά στην πλάτη του μαγικού γαϊδαράκου Γκάρι μαζί με τους μικρούς του φίλους, τη Βάγια και τον Αστέρη! Σε λίγο πετάμε μαγικά πίσω στο χρόνο.. στην εποχή του Βυζαντίου!

Παραγωγή – παρουσίαση: Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά

Μετάδοση: Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025, 17:00 ώρα Ελλάδας

