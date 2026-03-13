Μια βραδιά αφιερωμένη στα Όσκαρ

Oι εκπομπές «Cine-Πώς» και «Μουσική σε 24 Καρέ» ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια ξεχωριστή δίωρη ραδιοφωνική βραδιά με άρωμα Όσκαρ, το Σάββατο 14 Μαρτίου, λίγο μετά τις 9 το βράδυ και έως τις 11, στο EPTnews radio 105,8.

Λίγες ώρες πριν από την 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ στο Λος Άντζελες, με τον κινηματογραφικό πυρετό να κορυφώνεται και τα προγνωστικά να δίνουν τον τόνο της συζήτησης, οι παραγωγοί της σαββατιάτικης βραδινής ζώνης, Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος και Ντέπυ Βρεττού, μοιράζονται τις προβλέψεις τους, συζητούν για τις υποψηφιότητες και μας βάζουν στο κλίμα της μεγάλης βραδιάς.

Οι δυο τους θα μας ταξιδέψουν στον κόσμο του σινεμά, ακούγοντας σάουντρακ από τις υποψήφιες ταινίες της φετινής διοργάνωσης.

Μια δίωρη εκπομπή, γεμάτη μουσική, κινηματογραφική επικαιρότητα, ανταποκρίσεις από την Αμερική και εκλεκτούς καλεσμένους.

