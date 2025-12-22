«Μια ζωή σαν πρόβα»: Ο Γιώργος Τσάμπρας αποχαιρετά την Ντόρα Γιαννακοπούλου

Η Ντόρα Γιαννακοπούλου, τα τραγούδια που είπε και τα τραγούδια που γράφτηκαν για τα βιβλία της

Δευτέρα 22/12/25, 9 με 10 το βράδυ, στο Δεύτερο Πρόγραμμα.

Ήταν το τελευταίο της βιβλίο. Η αυτοβιογραφία της: «Μια ζωή σαν πρόβα». Από την Μυτιλήνη των αρχών του 20ου αιώνα, όταν η μητέρα της γνωρίζει τον πατέρα της, μέχρι το 2015. Ένας αιώνας και δεκαπέντε χρόνια κι ανάμεσα σ’ αυτά «Ένας Όμηρος» και το Κυκλικό θέατρο του Λεωνίδα Τριβιζά, η «Όμορφη Πόλη» και η «Μαγική Πόλη», η μπουάτ «Συμπόσιο» και οι «Μικρές Κυκλάδες» με τον Μίκη Θεοδωράκη, οι ταινίες, τα «παραμυθοδράματα» του Εθνικού Κήπου, η δικτατορία, «τα τραγούδια της Ζάτουνας», οι εκπομπές και οι συναυλίες στο εξωτερικό. Τελευταία εμφάνιση ως τραγουδίστρια τον Απρίλιο του 1992. Κι ύστερα…"Πρόβα νυφικού" και "Ο Μεγάλος θυμός" που έγιναν και πετυχημένες τηλεοπτικές σειρές. Αλλά και εφτά ακόμη μυθιστορήματα.

«Τελειώνοντας, θέλω να ευχηθώ και να ελπίζω από δω και πέρα να έχω την τύχη να με συνεπαίρνει η αύρα της αυγής και του δειλινού για όσα χρόνια μού είναι γραφτό ακόμα να ζήσω»: Μ’ αυτά τα λόγια, τελειώνει η ίδια η Ντόρα Γιαννακοπούλου το βιβλίο «Μια ζωή σαν πρόβα». Έζησε άλλα δέκα χρόνια και έφυγε χθες, στα 88 της χρόνια… Με βάση τις αφηγήσεις της, ακούμε τραγούδια που συνδέθηκαν με τη φωνή της – γνωστά αλλά και λιγότερο γνωστά - αλλά και τραγούδια που γράφτηκαν για να "ντύσουν" τις τηλεοπτικές σειρές που προέκυψαν από βιβλία της.

Πάντα με την πεποίθηση και με στόχο ότι «Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια».