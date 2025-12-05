Μια ζωή στο Αναλόγιο – Αφιέρωμα στον Νικόλαο Γιάννου

Δύο εκπομπές (Κυριακή 07 & Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025) αφιερωμένες σε έναν πρωτοψάλτη που έχει υπηρετήσει την πατριαρχική παράδοση και τη βυζαντινή μουσική επί πολλές δεκαετίες.

Το Τρίτο Πρόγραμμα και η εκπομπή «Εγνατία Οδός» παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο δίπτυχο αφιέρωμα στον πρωτοψάλτη Νικόλαο Γιάννου, μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φυσιογνωμίες της σύγχρονης ψαλτικής, ένα πρόσωπο που με συνέπεια, σεμνότητα και αφοσίωση έχει υπηρετήσει την πατριαρχική παράδοση και τη βυζαντινή μουσική επί πολλές δεκαετίες.

Σε μια προσωπική και ουσιαστική συνέντευξη, ο κ. Γιάννου ανατρέχει στην πορεία του από την παιδική του ηλικία στο Καρλόβασι Σάμου, τα πρώτα εκκλησιαστικά ακούσματα, τη μαθητεία δίπλα σε κορυφαίους ψάλτες και κυρίως τη στενή του σχέση με τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη Θρασύβουλο Στανίτσα, που καθόρισε το ψαλτικό του ήθος και ύφος. Μιλά για τη συγγραφική και εκδοτική του δραστηριότητα – με κορυφαία στιγμή την καταγραφή του «Μουσικού Τριωδίου» – καθώς και για την πολύχρονη παρουσία του σε αναλόγια της Αττικής και στο εξωτερικό.

Το αφιέρωμα φωτίζει όχι μόνο το καλλιτεχνικό αποτύπωμα του Ν. Γιάννου αλλά και την προσωπική του μαρτυρία για μια εποχή ακμής της ψαλτικής, με ανθρώπους που μετέφεραν ζωντανά την παράδοση από την Κωνσταντινούπολη στην Ελλάδα.

Ένα ηχητικό ταξίδι μνήμης και παράδοσης, με τη φωνή και τον λόγο ενός ανθρώπου που έζησε από πρώτο χέρι μια μεγάλη γενιά της ψαλτικής τέχνης.

Infο

«Εγνατία Οδός»

Επιμέλεια - Παρουσίαση: Γιώργος Ντόβολος

Κυριακή 07 & Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025, 07:00

Συντονιστείτε στο Τρίτο Πρόγραμμα 90,9 & 95,6 και διαδικτυακά (live ή on demand) στο ERT εcho.