Μίκης & Μάνος: Εκατό χρόνια από τη γέννησή τους (Mέρος Β)

«Αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι»

Η εκπομπή «Διηγήσεις – «Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά» παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στους δύο μεγάλους σύγχρονους Έλληνες συνθέτες, Μίκη Θεοδωράκη και Μάνο Χατζιδάκι, με αφορμή την επέτειο της συμπλήρωσης των 100 χρόνων το έτος 2025 από τη γέννησή τους.

Το Β’ Μέρος, αφιερωμένο στην προσωπικότητα του Μάνου Χατζιδάκι, θα μεταδοθεί από τη Φωνή της Ελλάδας τον γενέθλιο μήνα του συνθέτη, και συγκεκριμένα το Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2025, στις 17:00 ώρα Ελλάδας. Στην εκπομπή θα ακουστούν για τους μικρούς και μεγάλους ακροατές μας, ηχογραφήσεις από τα πιο γνωστά τραγούδια και μουσικές που έγραψε ο Μάνος Χατζιδάκις για τον ελληνικό κινηματογράφο, καθώς και συνθέσεις του για αξιόλογες θεατρικές παραγωγές και παραστάσεις οι οποίες μνημονεύονται έως και σήμερα.

Η εκπομπή παρουσιάζει αρχειακό υλικό ηχογραφήσεων από καταξιωμένους ερμηνευτές, μουσικούς, τραγουδιστές και ηθοποιούς από το αρχείο της ΕΡΤ, με αναφορές στον ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο.

Ο ίδιος ο συνθέτης μας μιλά σε μία ιστορική συνέντευξή του από το αρχείο του Τρίτου Προγράμματος για την βράβευσή του το 1961 στην Καλιφόρνια των Η.Π.Α. με το χρυσό αγαλματίδιο της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, το βραβείο Όσκαρ – το οποίο ο συνθέτης απέσπασε στην κατηγορία «Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού» για την μουσική της ταινίας «Τα παιδιά του Πειραιά» του Ζυλ Ντασέν (1960). Με τη διεθνή αυτή βράβευση του, ο Μάνος Χατζιδάκις χάρισε στη χώρα μας το δεύτερο αγαλματίδιο της θρυλικής διοργάνωσης 15 χρόνια μετά τη βράβευση της σημαντικότερης Ελληνίδας ηθοποιού και τραγωδού, Κατίνας Παξινού.

Για το βραβείο Όσκαρ, ο Μάνος Χατζιδάκις δήλωνε χαρακτηριστικά: «Το Όσκαρ δεν αποτελεί στεφάνωμα μιας σταδιοδρομίας, αλλά το αληθινό μου ξεκίνημα. Μπορεί ένα απλό τραγούδι να μου έφερε το Όσκαρ, οι φιλοδοξίες μου όμως και οι υποχρεώσεις μου δεν σταματούν σε αυτό..» και με το ιδιαίτερα χαρισματικό του πνεύμα δήλωνε ακόμη: «Αδιαφορώ για τη δόξα. Με φυλακίζει μέσα στα πλαίσια που εκείνη ορίζει και όχι εγώ».

Κυρίες και κύριοι, μικροί και μεγάλοι ακροατές μας, εκ μέρους της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, σας παρουσιάζουμε τον δικό μας Μάνο Χατζιδάκι!

Επιμέλεια – παρουσίαση: Μαρία Καραγιαννάκη-Ιωνά

Μετάδοση: Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025, 17:00-18:00 ώρα Ελλάδας

*Το Α’ μέρος του αφιερώματος με την προσωπικότητα του Μίκη Θεοδωράκη μεταδόθηκε από την εκπομπή Διηγήσεις» – «Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά» το Σάββατο στις 26.07.2025, γενέθλιο μήνα του συνθέτη, από τη Φωνή της Ελλάδας.

