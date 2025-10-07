Μίλα μου για τον ποταμό Αώο

Στην αρχαιότητα οι ποταμοί λατρεύονταν ως θεοί, καθόλου τυχαία, καθώς τα ποτάμια οικοσυστήματα αποτελούσαν και αποτελούν τη βάση για την ανθρώπινη ύπαρξη και ζωή.

H εκπομπή "Μίλα μου για ταξίδια" με τη Φούλη Ζαβιτσάνου είναι αφιερωμένη σε έναν από τους τελευταίους μεγάλους ποταμούς ελεύθερης ροής στην Ευρώπη, στον ποταμό Αώο/Vjosa, που διατρέχει 272 χλμ., από την Πίνδο στην Ελλάδα έως το Ιόνιο Πέλαγος στην Αλβανία, αποτελώντας μια οικολογική και πολιτισμική κιβωτό ανυπολόγιστης αξίας.

Οδηγός στο ταξίδι μας, ο Αλέξης Κατσαρός, πολιτικός επιστήμονας και εκτελεστικός διευθυντής του Μεσογειακού Ινστιτούτου για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA), ενός περιβαλλοντικού οργανισμού που έχει σαν στόχο τη διατήρησης της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και την οικοδόμηση ενός κόσμου όπου οι κοινωνίες ευημερούν σε αρμονία με τη φύση.

Επιμέλεια - παρουσίαση: Φούλη Ζαβιτσάνου

Μετάδοση: Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025, 13:00-14:00 ώρα Ελλάδας

Τρόποι Ακρόασης της Φωνής της Ελλάδας

Εν κινήσει – ή εν πλω- στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμη στο Google Play Store και στο App Store

Διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και το ERTecho

Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη “Voice of Greece”

Σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας Ertflix

Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και HellasSat4,39 ° E , και στην Αφρική από τον δορυφόρο Hellas Sat 3, 39 °E

Στοιχεία Επικοινωνίας της Φωνής της Ελλάδας