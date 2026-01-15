Μίλτος Πασχαλίδης: Πώς γεννιούνται τα τραγούδια

Στο νέο επεισόδιο του podcast της Παυλίνας Βουλγαράκη, καλεσμένος είναι ο Μίλτος Πασχαλίδης, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες τραγουδοποιούς και τραγουδιστές, σε μια συζήτηση για το πώς γεννιούνται τα τραγούδια και τι προηγείται της γραφής.

Ο Μίλτος Πασχαλίδης λέει ότι δεν πιστεύει στην έμπνευση. Περιγράφει περιόδους που γράφει σαν έναν πυρετό, σαν να είναι θέμα ζωής και θανάτου. Παρομοιάζει αυτή την ανάγκη με τη Χαλιμά, που έλεγε ιστορίες στον σουλτάνο κάθε βράδυ για να σώσει τη ζωή της. Λέει επίσης ότι στην διαδικασία χρειάζεται να αφήνεσαι, σαν παιδί που παίζει.

Μιλά για τις φάσεις που έχει περάσει μέχρι να βρει το δικό του γράψιμο, τι έχει αλλάξει σε αυτό μέσα στα χρόνια και για τους ποιητές που θαυμάζει. Αναφέρεται στις ώρες εργασίας που θεωρεί απαραίτητες για έναν καλλιτέχνη, θυμίζοντας τη θέση του Διονύση Σαββόπουλου.

Ξεκαθαρίζει ότι δεν του αρέσει να δίνει συμβουλές, δεν το κάνει ούτε στις κόρες του. Το μόνο που μπορεί να παρατηρήσει, όπως λέει, είναι ότι όσοι θέλουν να γράψουν τραγούδια, χρειάζεται πρώτα να αγαπούν πολύ τα τραγούδια των άλλων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησης έχει την κιθάρα του μαζί του, παίζει και μας χαρίζει μουσικές στιγμές. Στο τέλος του επεισοδίου υπάρχει μια ιδιαίτερα συγκινητική έκπληξη: τραγουδά ένα τραγούδι αφιερωμένο στην κόρη της Παυλίνας.

