Mirella Freni (1935 – 2020), Η Απαράμιλλη

Μία Απόλυτα Λυρική Σοπράνο

«… Είμαι ανοιχτή στο να ρισκάρω, όχι όμως όταν πρόκειται για την υγεία της φωνής μου. Μερικοί τραγουδιστές νομίζουν ότι είναι θεοί και μπορούν να κάνουν τα πάντα. Εγώ πάλι ήμουν πάντοτε ειλικρινής με τον εαυτό μου και με τις δυνατότητές μου.»

Στις 27 Φεβρουαρίου του 1935 γεννιέται στη Modena της Ιταλίας η Mirella Freni, η «απαράμιλλη prima donna» όπως θα την περιέγραφαν οι New York Times στη νεκρολογία της, 84 χρόνια αργότερα. Στο πέρασμά της από τη ζωή, έκανε τον κόσμο της όπερας πλουσιότερο, συγκεντρώνοντας στις ερμηνείες της όλα εκείνα τα υπέροχα στοιχεία μιας απόλυτα λυρικής σοπράνο, η οποία ούτε leggiera επεδίωξε ποτέ να γίνει, ούτε spinto. Το ένστικτο και το προσωπικό καλλιτεχνικό της βαρόμετρο, την κράτησαν στο καθαρά λυρικό ρεπερτόριο. Και με τον συγκεκριμένο τρόπο, λυρικά ερμήνευε, λυρικά ανέπνεε, λυρικά ζούσε.

«Μια Φωνή στον Καθρέφτη»

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, στις 19:00.

Έρευνα - παραγωγή - παρουσίαση: Γιάννης Φίλιας

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho