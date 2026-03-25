Μητέρα & παιδί: η αόρατη σύνδεση

Η Παυλίνα Βουλγαράκη υποδέχεται στο podcast «Έλα λίγο πιο κοντά» την ψυχίατρο παιδιών και εφήβων Άννα Μαρία Φύτρου, σε ένα επεισόδιο που αγγίζει με ευαισθησία και επιστημονική ακρίβεια τα πρώτα και πιο καθοριστικά χρόνια της ζωής.

Με αφετηρία τη θεωρία των δεσμών προσκόλλησης, η συζήτηση εστιάζει στη βαθιά, αόρατη σχέση που χτίζεται ανάμεσα στο παιδί και τον φροντιστή του — μια σχέση που γίνεται ο εσωτερικός χάρτης για όλες τις μελλοντικές συνδέσεις. Πώς διαμορφώνεται ο ασφαλής δεσμός; Πόσο επηρεάζει την ψυχική ανθεκτικότητα ενός ανθρώπου; Και τι σημαίνει τελικά «είμαι εκεί» για ένα παιδί;

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο θέμα του θηλασμού, όχι μόνο ως βιολογική πράξη, αλλά ως εμπειρία σύνδεσης και ρύθμισης, καθώς και στο ευαίσθητο ζήτημα των μητέρων που βρίσκονται σε φαρμακευτική ή ψυχοθεραπευτική αγωγή. Μέσα από την καθοδήγηση της ειδικού, φωτίζονται πρακτικές και επιλογές που στηρίζουν τόσο τη μητέρα όσο και το παιδί, χωρίς ενοχές και απόλυτες απαντήσεις.

Στο τελευταίο μέρος του επεισοδίου, ανοίγει μια ουσιαστική συζήτηση γύρω από το κατά πόσο μπορούμε —και πώς— να παρέμβουμε σε συμπεριφορές ενός νηπίου, με στόχο τη φροντίδα της ψυχικής του εξέλιξης. Μπορούμε άραγε να προλάβουμε δυσκολίες ή ακόμα και μελλοντικές ψυχικές διαταραχές προσωπικότητας; Και ποια είναι τα όρια ανάμεσα στη φυσική ανάπτυξη και στην ανάγκη για παρέμβαση;

Η συζήτηση κλείνει με μια υπόσχεση: ένα επόμενο επεισόδιο αφιερωμένο στην κοινωνικοποίηση των παιδιών — ένα θέμα που αφορά κάθε σύγχρονη οικογένεια.

