Τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 22:00-23:00, η εκπομπή "Η Δική μας Πόλη" της Φωνής της Ελλάδας παρουσιάζει το θέμα "Μόδα - Στον αστερισμό της νεωτερικότητας". Στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας θα βρίσκεται ο συγγραφέας του βιβλίου με τον σχετικό τίτλο, Δημήτρης Λάλλας, Δόκτωρ Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Ο καλεσμένος θα μας πει πολλά και ενδιαφέροντα για τον τρόπο με τον οποίο η μόδα εισηγείται τους τρόπους του σχετιζόμαστε με τον εαυτό μας, με τους άλλους, με τον χρόνο και με τα αντικείμενα. Η λατρεία του καινούργιου, η ανανέωση του εαυτού, η καινοτομία, η επιτάχυνση των οικονομικών διαδικασιών, και εν γένει του τρόπου ζωής στην ύστερη νεωτερικότητα είναι σύμφυτα με την μόδα.

Στην εκπομπή θα ακουστούν σημαντικά ονόματα προσώπων αλλά και οίκων μόδας σε ότι αφορά την ένδυση, η οποία δεν παύει ποτέ να χαράσσει μια ροπή προς το καινούργιο, την ανανέωση. Συντονιστείτε για μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για για το θέμα της μόδας, την κοινωνικότητα και την προσωπική μας ταυτότητα.

Παραγωγή – παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025, 22:00-23:00 ώρα Ελλάδας

Επανάληψη: Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025, 05:00-06:00 το πρωί ώρα Ελλάδας

