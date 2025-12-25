Μοναδικές Συναυλίες αποκλειστικά στο ERT εcho
Μουσικές επιλογές από 14 χώρες της Ευρώπης
Το ERT εcho, μέσω του Δικτύου της EBU και την πολύτιμη βοήθεια του Kosmos 93,6 εξασφάλισε και για την περίοδο των εορτών μοναδικές συναυλίες. Όλες οι συναυλίες αναρτώνται στην Κατηγορία “Συναυλίες στο ERT εcho” στην κεντρική σελίδα της πλατφόρμας.
Από τις 23 Δεκεμβρίου έως και την παραμονή Πρωτοχρονιάς, οι ακροατές, αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας του ERT εcho, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, στις καλύτερες εμφανίσεις τους.
23.12.2025, στις 10:00: EBU Christmas & New Year Folk Music Project [Διαθέσιμη για ακρόαση έως και 07.01.2026]
Tο ERT εcho για ακόμη μία χρονιά, μέσω του Δικτύου της EBU και την πολύτιμη βοήθεια του Kosmos 93,6, εξασφάλισε για την περίοδο των εορτών μια απολαυστική συναυλία, όπου θα ακούσουμε παραδοσιακά εορταστικά τραγούδια από 14 χώρες της Ευρώπης.
28.12.2025, στις 19:00: Paléo Festival 2025 [Διαθέσιμες για ακρόαση έως και 28.01.2026]
Ένα από τα μεγαλύτερα ετήσια μουσικά φεστιβάλ που πραγματοποιείται στην Nyon της Ελβετίας, έρχεται στο ΕΡΤ εcho με δύο μοναδικές συναυλίες: Simple Minds και Texas. Δύο «κλασικά» rock συγκροτήματα, που θα μας προσφέρουν στιγμές νοσταλγίας και αυθεντικής ροκ ατμόσφαιρας.
31.12.2025, στις 19:00: Αlain Souchon and sons [Διαθέσιμη για ακρόαση έως και 31.01.2026]
Ακούμε τον Alain Souchon, θρύλο του γαλλικού τραγουδιού, μαζί με τους γιους του Ours και Pierre, σε μια ξεχωριστή ηχογράφηση στο Studio 104 του Radio France. Ένα live γεμάτο διαχρονικά τραγούδια, ιδανικό για το κλείσιμο της χρονιάς.
Βρείτε όλα τα Live Sessions της EBU εδώ
Info
EBU Live Sessions
Αποκλειστικά στο ERT εcho
Όλες οι συναυλίες θα είναι διαθέσιμες για ακρόαση στην πλατφόρμα για 30 ημέρες από την ημέρα ανάρτησής τους
Μείνετε συντονισμένοι και απολαύστε τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής στις καλύτερες εμφανίσεις τους αποκλειστικά στο ERT εcho!
Από την Παραμονή των Χριστουγέννων έως και την Πρωτοχρονιά, οι ακροατές, αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας του ERT εcho, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, στις καλύτερες εμφανίσεις τους. Μην χάσετε απολαυστικά live, γεμάτα κέφι που θα μας βάλουν κατευθείαν στο εορταστικό κλίμα!
Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2024, 10:00: Ξεκινάμε την παραμονή Χριστουγέννων με το Christmas and New Year Folk Music Project της EBU, μια συναυλία στην οποία θα απολαύσουμε παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα τραγούδια από όλη την Ευρώπη. [Ακούστε τη συναυλία εδώ] (Διαθέσιμη για ακρόαση μέχρι 02.01.2025, στις 10:00)
Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου 2024, 19:00: Ανήμερα τα Χριστούγεννα ακούμε τον Nile Rodgers μαζί με το συγκρότημά του CHIC, να ερμηνεύουν τις πιο γνωστές τους επιτυχίες. Μια συναυλία γεμάτη επιτυχίες που πραγματοποιήθηκε το περασμένο καλοκαίρι στο Paléo Festival, στη Nyon της Ελβετίας, και δεν πρέπει να χάσετε! [Ακούστε τη συναυλία εδώ]
Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 2024, 19:00: Aπολαμβάνουμε την συναυλία του απόλυτου Αυστριακού σύνθετη και μουσικού της τζαζ, Joe Zawinul. Μια «μουσική Οδύσσεια» που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2024 στο Grafenegg της Κάτω Αυστρίας και θα μας προσφέρει μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία αλλά και μια εορταστική ατμόσφαιρα. [Ακούστε τη συναυλία εδώ]
Τετάρτη 01 Ιανουαρίου 2025, 19:00: Υποδεχόμαστε τη νέα χρονιά με τους Fontaines D.C.! Πριν τους απολαύσουμε ζωντανά στο Release Athens 2025 τo post-punk συγκρότημα από την Ιρλανδία μας βάζει δυναμικά στο νέο έτος με ιδιαίτερους ήχους αλλά και στίχους. Η συναυλία που θα απολαύσουμε πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο στη Γάνδη, ερμηνεύοντας μεγάλες τους επιτυχίες και δείχνοντας το ταλέντο τους, με το οποίο έχουν καταφέρει να γίνουν τόσο δημοφιλείς τα τελευταία χρόνια.
Όλες οι συναυλίες θα είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα για ένα μήνα.
Βρείτε όλα τα Live Sessions της EBU εδώ
Επιμέλεια για το ERT εcho: Διονυσία Μαρίνου