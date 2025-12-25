Μοναδικές Συναυλίες αποκλειστικά στο ERT εcho

Το ERT εcho, μέσω του Δικτύου της EBU και την πολύτιμη βοήθεια του Kosmos 93,6 εξασφάλισε και για την περίοδο των εορτών μοναδικές συναυλίες. Όλες οι συναυλίες αναρτώνται στην Κατηγορία “Συναυλίες στο ERT εcho” στην κεντρική σελίδα της πλατφόρμας.

Από τις 23 Δεκεμβρίου έως και την παραμονή Πρωτοχρονιάς, οι ακροατές, αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας του ERT εcho, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, στις καλύτερες εμφανίσεις τους.

23.12.2025, στις 10:00: EBU Christmas & New Year Folk Music Project [Διαθέσιμη για ακρόαση έως και 07.01.2026]

Tο ERT εcho για ακόμη μία χρονιά, μέσω του Δικτύου της EBU και την πολύτιμη βοήθεια του Kosmos 93,6, εξασφάλισε για την περίοδο των εορτών μια απολαυστική συναυλία, όπου θα ακούσουμε παραδοσιακά εορταστικά τραγούδια από 14 χώρες της Ευρώπης.

28.12.2025, στις 19:00: Paléo Festival 2025 [Διαθέσιμες για ακρόαση έως και 28.01.2026]

Ένα από τα μεγαλύτερα ετήσια μουσικά φεστιβάλ που πραγματοποιείται στην Nyon της Ελβετίας, έρχεται στο ΕΡΤ εcho με δύο μοναδικές συναυλίες: Simple Minds και Texas. Δύο «κλασικά» rock συγκροτήματα, που θα μας προσφέρουν στιγμές νοσταλγίας και αυθεντικής ροκ ατμόσφαιρας.

31.12.2025, στις 19:00: Αlain Souchon and sons [Διαθέσιμη για ακρόαση έως και 31.01.2026]

Ακούμε τον Alain Souchon, θρύλο του γαλλικού τραγουδιού, μαζί με τους γιους του Ours και Pierre, σε μια ξεχωριστή ηχογράφηση στο Studio 104 του Radio France. Ένα live γεμάτο διαχρονικά τραγούδια, ιδανικό για το κλείσιμο της χρονιάς.

