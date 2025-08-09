Μοντερνισμός & Προκολομβιανή Μεξικάνικη Μουσική Παράδοση

Εβδομάδα αφιερωμένη στον Carlos Chávez (1899 – 1978)

Ο Carlos Antonio de Padua Chávez y Ramírez - (όπως ήταν το πλήρες όνομά του) - , Ισπανικής καταγωγής, γεννήθηκε στις 13 Ιουνίου του 1899 στην Πόλη του Μεξικού.

Ξεκίνησε μαθήματα πιάνου με τον αδελφό του τον Μανουέλ και αργότερα με τον Asunción Parra. Από το 1910 έως το 1914 σπούδασε με τον Manuel Ponce και από το 1915 μέχρι το 1920 με τον Pedro Luis Ogazón.

Το μεγαλύτερο μέρος των σπουδών του ήταν τα μαθήματα πιάνου και δεν πήρε ποτέ του επίσημα μαθήματα σύνθεσης.

Προτίμησε να μαθαίνει αναλύοντας τη μουσική των μεγάλων δασκάλων.

Στα 12 του χρόνια, άρχισε να μελετά το βιβλίο του Ernest Guiraud για τα όργανα της ορχήστρας, και στα 16 του γνώρισε τον Juan Fuentes του οποίου τα μαθήματα αρμονίας τον βοήθησαν να διευκρινίσει τις περίπλοκες εξηγήσεις των Γερμανικών και των Γαλλικών πραγματειών.

Εξελίχθηκε σε μια από τις σημαντικότερες μορφές της μουσικής ζωής του Μεξικού στον 20ό αιώνα ως συνθέτης, διευθυντής ορχήστρας, οργανωτής πολιτιστικών θεσμών και διανοούμενος.

Γόνος μιας μορφωμένης οικογένειας, επηρεάστηκε αρχικά από τη ρομαντική και ιμπρεσιονιστική Ευρωπαϊκή μουσική, όμως σιγά σιγά διαμόρφωσε ένα δικό του ύφος που συνδύαζε στοιχεία μοντερνισμού και προκολομβιανής μεξικανικής μουσικής παράδοσης.

Σπουδαίο ρόλο στη διαμόρφωσή του έπαιξαν και τα ταξίδια του στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, όπου ήρθε σε επαφή με τα νέα μουσικά ρεύματα.

Χρησιμοποίησε προκολομβιανά μοτίβα, ρυθμούς και κλίμακες, ενώ επηρεάστηκε από τον Στραβίνσκι, τον Χίντεμιτ και άλλους σύγχρονούς του.

Υπήρξε φίλος και θαυμαστής του Aaron Copland, και οι δυο υποστήριζαν τη δημιουργία εθνικής μουσικής ταυτότητας στις χώρες τους, ενώ είχε επαφές με τον Edgard Varèse, τον Henry Cowell, και άλλους πρωτοπόρους της Αμερικανικής avant-garde.

Συνέθεσε έργα για πιάνο - ανάμεσά τους και 6 σονάτες, μουσική δωματίου, 3 κουαρτέτα, φωνητική μουσική, αρκετά κοντσέρτα καθώς και 6 συμφωνίες, με πιο διάσημη την Sinfonía india.

Μαζί με τον Βραζιλιάνο Heitor Villa Lobos και τον Αργεντινό Alberto Ginastera θεωρείται από τις πλέον εξέχουσες μορφές της Λατινοαμερικάνικης μουσικής του πρώτου μισού (και πλέον) του 20ου αιώνα.

Πέθανε στις 2 Αυγούστου του 1978 έτους από καρκίνο και ετάφη στο Panteón de Dolores στην Πόλη του Μεξικού.

Καλή σας ακρόαση!

