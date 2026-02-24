Μουσικά Ταξίδια σε Μοναδικές Συναυλίες Δίχως Σύνορα στο Τρίτο

Τα Μουσικά Ταξίδια σε Μοναδικές Συναυλίες μέσω της EBU μεταφέρουν και φέτος τους ακροατές του ουσικά Ταξίδια σε Μοναδικές Συναυλίες μέσω της EBU μεταφέρουν και φέτος τους ακροατές του Τρίτου σε σπουδαίες μουσικές παραστάσεις, Τρίτη με Παρασκευή, κάθε βράδυ στις οκτώ και δέκα για δύο περίπου ώρες. Γι αυτήν την εβδομάδα ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΔΙΧΩΣ ΣΥΝΟΡΑ την Τρίτη 24.02.26, την Τετάρτη 25.02.26, την Πέμπτη 26.02.26 και την Παρασκευή 27.02.2026.

Μια μοναδική μουσική περιήγηση στις αίθουσες του κόσμου ξεδιπλώνεται μέσα από τις Συναυλίες Δίχως Σύνορα, συνδυάζοντας αρμονικά αξέχαστες στιγμές της συμφωνικής μουσικής και σύγχρονες τάσεις που διασχίζουν τον χρόνο και τα σύνορα.

Κάθε Τρίτη , τα ΚΛΑΣΙΚΑ ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ μας ταξιδεύουν στις μεγάλες αίθουσες συναυλιών, όπου σπουδαίοι μαέστροι και μεγάλες ορχήστρες υφαίνουν το ηχητικό τοπίο της παγκόσμιας κλασικής μουσικής.

Τις Τετάρτες , στο ΔΩΜΑΤΙΟ 432 , η μουσική δωματίου αναδεικνύεται με συνθέσεις από όλη την Ευρώπη, αποκαλύπτοντας την εντυπωσιακή ποικιλομορφία των ήχων και τη μαγεία των μικρών συνόλων, ενώ

κάθε Πέμπτη , στην εκπομπή ACCELERANDO , οι ρυθμοί επιταχύνουν και η σύγχρονη μουσική βρίσκει τη θέση της, από τον 20ό αιώνα μέχρι τις πιο πρόσφατες καινοτομίες.

Κλείνοντας αυτό το μουσικό ταξίδι την Παρασκευή, ο ΑΦΗΡΗΜΕΝΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ μας μεταφέρει ξεχασμένες και διάσπαρτες ηχογραφήσεις, αφιερώματα και μουσικά «γράμματα» από την EBU, δίνοντάς μας την ευκαιρία να απολαύσουμε μοναδικές συναυλίες και φεστιβάλ από όλο τον κόσμο.

Αναλυτικά το Πρόγραμμα για τις Συναυλίες Δίχως Σύνορα αυτής της Εβδομάδας:

Τρίτη 25-02-2026 ώρα 20:10-22:00

Κλασικά Ηχογραφημένα

Λεωνίδας Καβάκος & Manfred Honeck στη Φρανκφούρτη: Μια Βουτιά στον Ρομαντισμό

Manfred Honeck

Ένα μεγαλειώδες πρόγραμμα, αφιερωμένο στις κορυφαίες στιγμές του Ρομαντισμού, παρουσιάζει η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Φρανκφούρτης. Δύο εμβληματικά αριστουργήματα των Brahms και Bruckner ερμηνεύονται από καλλιτέχνες που έχουν ταυτιστεί με αυτά τα έργα όσο λίγοι στην εποχή μας.

Ο Λεωνίδας Καβάκος προσεγγίζει το Κοντσέρτο για Βιολί του Johannes Brahms με την απαράμιλλη αίσθηση ισορροπίας που τον διακρίνει. Για τον ίδιο, το έργο αυτό απαιτεί μια μοναδική ομοιογένεια με την ορχήστρα, όπου το βιολί δεν περιορίζεται μόνο στη μελωδία, αλλά γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι μιας ενιαίας μουσικής οντότητας.

O Αυστριακός αρχιμουσικός Manfred Honeck, ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές έργων του Anton Bruckner σήμερα, διευθύνει την 9η Συμφωνία. Το ημιτελές κύκνειο άσμα του συνθέτη, αφιερωμένο στον «Καλό Θεό», βρίσκει στον Honeck τον ιδανικό αναγνώστη της επιβλητικής του αρχιτεκτονικής.

Η συναυλία έγινε στις 14 Νοεμβρίου του 2025.

Λεωνίδας Καβάκος

Photo: Marco Borggreve

Τετάρτη 25-02-2026 ώρα 20:10-22:00

Δωμάτιο 432

Παρίσι - Κωνσταντινούπολη: Μουσικό Ταξίδι με το Trio Con Brio Copenhagen

Trio Con Brio Copenhagen

Φιλοξενούμενοι στο Δωμάτιο 432: το Trio Con Brio Copenhagen και οι φίλοι τους σε ένα μουσικό ταξίδι από το Παρίσι στην Κωνσταντινούπολη.

Το Δωμάτιο 432 μετατρέπεται σε έναν σταθμό επιβίβασης για ένα μουσικό οδοιπορικό που ακολουθεί τη θρυλική διαδρομή από το Παρίσι έως την Κωνσταντινούπολη. Το διακεκριμένο Trio Con Brio Copenhagen, πλαισιωμένο από μια εκλεκτική ομάδα μουσικών, αναβιώνει τον κοσμοπολιτισμό μιας άλλης εποχής. Από τον Ισπανικό αέρα του Ravel και το Βενετσιάνικο καρναβάλι του Paganini, μέχρι τη μελαγχολία του Kreisler στη Βιέννη και τους φλογερούς τσιγγάνικους ρυθμούς της Βουδαπέστης και του Βουκουρεστίου, η μουσική καταργεί τα σύνορα. Η διαδρομή κορυφώνεται με τους Ανατολίτικους ήχους της Πόλης και το μνημειώδες Οκτέτο του George Enescu, σε μια γιορτή της μουσικής δωματίου που ενώνει την καρδιά της Ευρώπης με την Ανατολή.

Το Πρόγραμμα:

Πέμπτη 26-02-2026 ώρα 20:10- 22:00

Accelerando

Ιστορική Μνήμη και Σύγχρονος Υπαρξιακός Προβληματισμός με τη Μπαγκέτα του Sir Simon Rattle

Sir Simon Rattle

Η Συμφωνική Ορχήστρα και Χορωδία της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Sir Simon Rattle σε ένα πρόγραμμα που πάλλεται ανάμεσα στην ιστορική μνήμη και τον σύγχρονο υπαρξιακό προβληματισμό.

Ο Sir Simon Rattle οδηγεί τη Συμφωνική Ορχήστρα και Χορωδία της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας σε μια βραδιά υψηλής έντασης, με επίκεντρο το εμβληματικό ορατόριο του Hans Werner Henze, «Η Σχεδία της Μέδουσας». Εμπνευσμένο από το τραγικό ναυάγιο του 1816, το έργο μετατρέπεται σε μια συγκλονιστική καταγγελία για την κοινωνική αδικία.

Την ίδια στιγμή, το μέλλον της μουσικής αποκαλύπτεται μέσα από την παγκόσμια πρεμιέρα του έργου "Zones of Blue Rhapsodie" της Olga Neuwirth. Με τον κορυφαίο κλαρινετίστα Jörg Widmann ως σολίστ, το έργο εξερευνά νέες ηχητικές περιοχές, δημιουργώντας έναν αιχμηρό διάλογο με το παρελθόν.

Η συναυλία έγινε στις 06 Φεβρουαρίου 2026

Jörg Widmann

(c) Marco Borggreve

Παρασκευή 27-02-2026 ώρα 20:10-22:00

Αφηρημένος Ταχυδρόμος

Ravel, Boulez & Bartók από την Ορχήστρα Gewandhaus της Λειψίας

Petr Popelka

Η ιστορική Ορχήστρα Gewandhaus της Λειψίας, υπό τη διεύθυνση του Petr Popelka, παρουσιάζει ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στην πνευματική διαύγεια και τη σκηνική μαγεία.

Ο κορυφαίος πιανίστας Pierre-Laurent Aimard ερμηνεύει το Κοντσέρτο σε Σολ του Maurice Ravel, ένα έργο γεμάτο φως και τζαζ αποχρώσεις.

Η βραδιά ανοίγει με το εκρηκτικό "Éclat" του Pierre Boulez, μια σπουδή πάνω στον ήχο και τον χρόνο, ενώ κορυφώνεται με το μπαλέτο «Ο Ξύλινος Πρίγκιπας» του Béla Bartók. Μια ιστορία αγάπης και μεταμορφώσεων, όπου η φύση παίρνει ζωή μέσα από μια πληθωρική ενορχήστρωση, αποκαλύπτοντας τον βαθύ ψυχισμό του Ούγγρου δημιουργού.

Η συναυλία έγινε στις 25 Απριλίου του 2025.

Pierre-Laurent Aimard

Επιμέλεια - Παρουσίαση: Αλεξάνδρα Γιαλίνη

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | https://www.ertecho.gr/radio/trito/