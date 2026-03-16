«Μουσικό Απόσταγμα» είναι ο τίτλος της νέας εκπομπής που κάνει πρεμιέρα στη Φωνή της Ελλάδας, την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, στις 22:00 ώρα Ελλάδας.

H νέα εκπομπή, που επιμελείται και παρουσιάζει η Σταυρούλα Καραλή, φιλοδοξεί να ενώσει τη μουσική με την Ιστορία, τον πολιτισμό και τη μνήμη: πρόσωπα, γεγονότα και στιγμές από την Ιστορία, τον πολιτισμό και την παράδοση, συναντούν μελωδίες και αγαπημένα μουσικά κομμάτια.

Tο πρώτο «Μουσικό Απόσταγμα» είναι αφιερωμένο στο δημοτικό τραγούδι, έναν από τους πιο αυθεντικούς και διαχρονικούς θησαυρούς της ελληνικής παράδοσης.

Το συγκεκριμένο επεισόδιο περιλαμβάνει μια επιλογή από σύγχρονες ενορχηστρώσεις και νέες εκτελέσεις, αλλά και απρόσμενες μουσικές προσεγγίσεις που φτάνουν μέχρι τη ροκ αισθητική, προκειμένου να αναδείξει τη δύναμη και τη διαχρονικότητα του δημοτικού τραγουδιού.

Παλιές μελωδίες συναντούν σύγχρονους ήχους, αποδεικνύοντας ότι το δημοτικό τραγούδι παραμένει ζωντανό και συνεχίζει να εμπνέει νέες γενιές μουσικών αλλά και ακροατών.

Παραγωγή – παρουσίαση: Σταυρούλα Καραλή

Ηχοληψία-μοντάζ: Κώστας Κυριακάκης

Μετάδοση: Τρίτη 17 Μαρτίου 2026 (πρεμιέρα) και κάθε Τρίτη- στις 22:00-23:00 ώρα Ελλάδας

