O ιστορικός και συγγραφέας Σταύρος Παναγιωτίδης στην εκπομπή “Ιστορικοί Περίπατοι».

17 Ιανουαρίου 2026 (Α Μέρος) & 24 Ιανουαρίου 2026 (Β Μέρος), 13:00 ώρα Ελλάδας

Τι από όσα “ξέρουμε” για την ελληνική ιστορία είναι πράγματι αλήθεια και τι είναι μύθος που επαναλαμβάνεται μέχρι να γίνει βεβαιότητα; Στα νέα επεισόδια των Ιστορικών Περιπάτων στη Φωνή της Ελλάδας θα κάνουμε ένα ανατρεπτικό ταξίδι στον χρόνο και θα δούμε με άλλο μάτι γεγονότα που θεωρούμε δεδομένα, αλλά στην πραγματικότητα είτε δεν συνέβησαν ποτέ είτε δεν συνέβησαν έτσι όπως τα έχουμε μάθει.

Καλεσμένος της εκπομπής είναι ο ιστορικός και συγγραφέας Σταύρος Παναγιωτίδης, με αφορμή τα δύο βιβλία του από τις εκδόσεις Κέδρος:

«Μύθοι, παρεξηγήσεις και άβολες αλήθειες της ελληνικής Ιστορίας» (Τόμος 1, 2023)

«Μύθοι, παρεξηγήσεις και άβολες αλήθειες της ελληνικής Ιστορίας 2» (Τόμος 2, 2024)

Από την Αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, οι μύθοι καλά κρατούν. Ο συγγραφέας επιστρέφει σε γνωστές “βεβαιότητες”, σε φράσεις και ιστορίες που όλοι έχουμε ακούσει, και τις ξαναδιαβάζει με τεκμήρια, ψυχραιμία και αφηγηματικό ρυθμό — γι’ αυτό και οι δύο τόμοι συζητήθηκαν ευρέως και έγιναν best seller.

Με τον Σταύρο Παναγιωτίδη θα μιλήσουμε για τον Καιάδα, το Κρυφό Σχολειό και τον χορό του Ζαλόγγου· θα φτάσουμε μέχρι το «Βυθίσατε το Χόρα» και τα «ντολμαδάκια της Μαρίκας», και σε πολλές ακόμη μικρές αφηγήσεις που κρύβουν μεγάλες παρεξηγήσεις. Θα εστιάσουμε στο πώς γεννιούνται οι μύθοι, γιατί επιμένουν, τι εξυπηρετούν, αλλά και γιατί κάποιες “ωραίες ιστορίες” αντέχουν περισσότερο από τα ίδια τα γεγονότα.

Επιμέλεια – παρουσίαση: Μαριλένα Κατσίμη

