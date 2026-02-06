Νέα ζώνη εκπομπών Δευτέρα έως Παρασκευή 13:00-14:00

H Φωνή της Ελλάδας εγκαινιάζει το νέο πρόγραμμά της με τηνπροσθήκη πέντε εκπομπών, από γνώριμες αλλά και νέες φωνές, από τις 10 Φεβρουαρίου και κάθε μέρα στις 13:00-14:00 ώρα Ελλάδας:

Κάθε Δευτέρα, η Κατερίνα Μπατζάκη εστιάζει στο ταξίδι ως εμπειρία μεταμόρφωσης, στην εκπομπή “Ταξίδια που Αλλάζουν το Βλέμμα”: Μέσα από ραδιοφωνικές αφηγήσεις και συνεντεύξεις, η εκπομπή εξερευνά πώς οι τόποι, οι άνθρωποι και οι μετακινήσεις επηρεάζουν τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο αλλά και τον εαυτό μας. (Πρεμιέρα εκπομπής: Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026)

ΚάθεΤρίτη, ο Προκόπης Αγγελόπουλος μας ταξιδεύει σε γωνιές της Ελλάδας μυστικές και πανέμορφες, στην εκπομπή “Στο Χωριό”: Ξεχωριστά χωριά της ελληνικής υπαίθρου, οικισμοί με ιστορία, άνθρωποι που αντιμετωπίζουν καθημερινές προκλήσεις, ακόμη και για τα πιο αυτονόητα, θα ξετυλίγονται ως εικόνες ραδιοφωνικές.(Πρεμιέρα εκπομπής: Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026)

Τις Τετάρτες, η Νάσια Μπουλούκου μέσα από την εκπομπή “Ευ Ζην” κάνει μια μικρή παύση σε έναν κόσμο που τρέχει διαρκώς, αφιερώνοντας μία ώρα για να μιλήσουμε για την υγεία μας, σωματική και ψυχική. Με τη βοήθεια ειδικών ιατρών από όλο τον κόσμο και επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση, η εκπομπή δίνει έμφαση στην πρόληψη, αλλά και στην αναζήτηση όλων των σύγχρονων εξελίξεων στην επιστήμη της ιατρικής. (Πρεμιέρα εκπομπής: Τετάρτη 11.02.2026)

Τις Πέμπτες, η συγγραφέας Βάσια Τζανακάρη αναζητά τις κρυφές συνδέσεις ανάμεσα στη λογοτεχνία και τη μουσική, στην εκπομπή “Οι Λέξεις των Άλλων”, όπου μαζί με τους καλεσμένους της, ανθρώπους από τον χώρο το βιβλίου, συζητάνε για την τέχνη του λόγου αλλά και για τα εκδοτικά πράγματα, και μοιράζονται με τους ακροατές τις μουσικές τους επιρροές και αδυναμίες. (Πρεμιέρα εκπομπής: Πέμπτη 12.02.2026)

Τις Παρασκευές, η Αριάδνη-Σοφία Κούρη καταπιάνεται με ταξίδια, ανθρώπους και ιστορίες από κάθε σημείο του χάρτη, μετατρέποντας τον προορισμό σε αφήγηση μέσα από συναντήσεις εν κινήσει, ή αλλιώς “On the Road”. (Πρεμιέρα εκπομπής: Παρασκευή 13.02.2026)

· Εν κινήσει, από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας (διαθέσιμη στο Google Play Store & στοApp Store)

· Διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και στο ERTecho

· Σε όλο τον κόσμο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX

· Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα DAB+ και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη ‘Voice of Greece’.

· Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και Hellas Sat 4, 39°E και στην Αφρική από το δορυφόρο Hellas Sat 3, 39°E



· Τηλέφωνα: (+30) 210 6066815 – (+30) 210 6066816 – (+30) 210 6066238

·Email: thevoiceofgreece@ert.gr

· Fb: voiceofgreece.ert / Instagram: voiceofgreece_ert