Νέο Πρόγραμμα για τη νέα σεζόν

Το Δεύτερο Πρόγραμμα ξεκινά την καινούργια ραδιοφωνική σεζόν δυναμικά κι αισιόδοξα, ενισχυμένο με νέα πρόσωπα και εκπομπές.

Μετά τις πρόσφατες αφίξεις του Ξενοφώντα Ραράκου στην απογευματινή ζώνη και του Γιώργου Μαστή στη μεταμεσονύχτια, η Μαργαρίτα Μυτιληναίου έρχεται για να προσθέσει εμπειρία, άποψη και θετική διάθεση στο πρωινό πρόγραμμα.

Η διευθύντρια των μουσικών ραδιοφώνων της ΕΡΤ επιστρέφει στο αγαπημένο της Δεύτερο για μια δίωρη καθημερινή πρωινή «Βόλτα». Από τις 08:00 ως τις 10:00 και από Δευτέρα ως Παρασκευή θα διαλέγει λόγια, ειδήσεις και τραγούδια που θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τη μέρα μας βλέποντας το ποτήρι μισογεμάτο.

Η μέρα, βέβαια, ξεκινά νωρίτερα. Με τον Δημήτρη Μεϊδάνη και τη Μικαέλα Θεοφίλου να μας κρατούν συντροφιά με όσα πραγματικά χρειαζόμαστε νωρίς το πρωί: μουσικές, τραγούδια, θετικές σκέψεις, χρηστικές και χρήσιμες ειδήσεις. Η νέα πολύ πρωινή του Δεύτερου έχει τίτλο «Μη με ξυπνάς απ’ τις έξι», αλλά μας δίνει κάθε λόγο να ξυπνάμε και να παραμένουμε συντονισμένοι 06:00 με 08:00.

Αλλαγές και στο πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου: Στη βραδινή ζώνη του Σαββάτου, από τις 21:00 ως τις 00:00 θα ακούγονται «Τα πιο ωραία λαϊκά», ένα τρίωρο λαϊκό πρόγραμμα φτιαγμένο για να συνοδεύει τα Σαββατόβραδά μας είτε μένουμε σπίτι είτε ετοιμαζόμαστε για έξοδο (ευχαριστούμε θερμά τη Λίνα Νικολακοπούλου και τον Σταμάτη Κραουνάκη για την παραχώρηση τίτλου και μουσικού θέματος).

Τα βράδια της Κυριακής μεγαλώνουν κι εμπλουτίζονται με τον Πανταζή Τσάρα και τα «Καινά Δαιμόνια», τα οποία στο εξής θα μας προβοκάρουν κάθε Κυριακή από τις 23:00 ως τις 00:00. Η Έλενα Φαληρέα θα κλείνει την εβδομάδα και θα υποδέχεται την επόμενη από τα μεσάνυχτα της Κυριακής ως τη 01:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας. Μαζί της, θα περιπλανηθούμε «Σε δρόμους λαϊκούς», με πυξίδα το παρελθόν, το παρόν αλλά και το μέλλον της λαϊκής μας μουσικής.

Πέρα από τις αλλαγές, για μια ακόμα σεζόν, το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 θα συνεχίσει να στηρίζει το καλό ελληνικό τραγούδι και τους δημιουργούς του και να προσφέρει στους ακροατές του μια ζεστή και πλούσια ραδιοφωνική εμπειρία, φτιαγμένη με ανθρώπινες φωνές και ανθρώπινο συναίσθημα.

Ραντεβού με τους παλιούς και νέους παραγωγούς στους 103,7. Κάθε μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι -σχεδόν- το επόμενο πρωί.