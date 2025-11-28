«Νέοι, Έλληνες… και Παντού»: Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στη νέα γενιά της ελληνικής διασποράς

Τι σημαίνει να είσαι νέος και Έλληνας, όταν έχεις μεγαλώσει χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο καταγωγής σου;

Πώς ακούγεται η ελληνικότητα όταν διαμορφώνεται μέσα σε ένα ενθαρρυντικό οικογενειακό περιβάλλον στην Ουάσιγκτον… με τον παλμό του Κέιπ Τάουν… με το αεράκι της Ίμβρου… ή με την καρδιά της Ρουμανίας;

Αυτό το Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2025, η αγγλόφωνη εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας, “Infinitely Curious” με την Κατερίνα Μπατζάκη, φωτίζει τέσσερις ξεχωριστούς νέους που μεγάλωσαν μακριά από την Ελλάδα—αλλά κουβαλούν την πατρίδα με αφοπλιστική τρυφερότητα και ακλόνητη υπερηφάνεια:

Margarita Michalas , Ουάσιγκτον

, Ουάσιγκτον Konstantina Bakali , Ίμβρος

, Ίμβρος Michail Martin Engelbrecht , Κέιπ Τάουν, Νότια Αφρική

, Κέιπ Τάουν, Νότια Αφρική Flavius Spiros Caravia, Ρουμανία

Η Κατερίνα Μπατζάκη τους συνάντησε στο Greek Youth Diaspora Symposium στον Ελληνικό Κόσμο, στην Αθήνα.

Συζητούν:

Τι αγαπούν περισσότερο στην Ελλάδα

Τι σημαίνει «ελληνικότητα» όταν μεγαλώνεις στο εξωτερικό

Γιατί νιώθουν την πατρίδα να τους καλεί πίσω

Τα όνειρα, τις ελπίδες και τη δέσμευσή τους να κρατούν τον ελληνικό πολιτισμό ζωντανό—όπου κι αν τους οδηγήσει η ζωή

Γιατί η καρδιά του Ελληνισμού δεν βρίσκεται μόνο στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη.

Χτυπά στην Ουάσιγκτον, στο Κέιπ Τάουν, στο Βουκουρέστι, στην Ίμβρο—και παντού όπου νέες ελληνικές φωνές μεγαλώνουν μακριά από την Ελλάδα, αλλά ποτέ μακριά από το πνεύμα της.

Επιμέλεια - παρουσίαση: Κατερίνα Μπατζάκη

Μετάδοση: Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025, 11:00 ώρα Ελλάδας

