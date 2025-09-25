Νικόλαος Γεωργίου, ο Εμβληματικός Πρωτοψάλτης Σμύρνης

Δύο εκπομπές αφιερωμένες σε έναν από τους σπουδαιότερους μουσικούς του 19ου αιώνα.

Ο Νικόλαος Γεωργίου ανέπτυξε μεγάλη ψαλτική (έψαλλε στη Σμύρνη επί 53 χρόνια), διδακτική, συνθετική και εκδοτική δράση. Δημιούργησε ισχυρή προσωπική μουσική παράδοση που επιβλήθηκε και πέρα από τη Σμύρνη, στον Eλλαδικό κυρίως χώρο, ζωντανή ως τις ημέρες μας. Το ύφος του, ηδυπαθές και περίτεχνο, διαφέρει αρκετά από το ύφος των πατριαρχικών ψαλτών. Στην ουσία πρόκειται για μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πηγή της μουσικής, ιδιοπρόσωπη και πρωτότυπη, ανοικτή σε μείζονες αλληλεπιδράσεις.

Στο πλαίσιο του δίπτυχου αφιερώματός μας θα γνωρίσουμε καλύτερα αυτήν την σπουδαία μουσική φυσιογνωμία, την ζωή και το έργο του, ακούγοντας παράλληλα σπάνιες ερμηνείες οι οποίες φέρουν την προσωπική του συνθετική σφραγίδα.

«Εγνατία Οδός»

Επιμέλεια - Παρουσίαση: Γιώργος Ντόβολος

