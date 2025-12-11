Νίκος Ειρηνάκης: Αυθεντικότητα, Ελευθερία, Δημιουργικότητα

Ένας Φιλοσοφικός Διάλογος

Το νέο επεισόδιο του podcast της Παυλίνας Βουλγαράκη ανοίγει έναν από τους πιο αναγκαίους διαλόγους της εποχής μας: τι σημαίνει αυθεντικότητα; Τι σημαίνει να δημιουργείς αληθινά και τι σημαίνει να δημιουργείς σε έναν κόσμο όπου η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί μαζί σου;

Καλεσμένος της, ο Νίκος Ερηνάκης -φιλόσοφος, ποιητής, βραβευμένος συγγραφέας κι επίκουρος καθηγητής Φιλοσοφίας στο πανεπιστήμιο Κρήτης- ένας από τους πιο διεισδυτικούς στοχαστές της νέας γενιάς.

Σε μια συζήτηση που κινείται ανάμεσα στη φιλοσοφία, την ποίηση και την τεχνολογία, ο Ερηνάκης και η Παυλίνα αγγίζουν ζητήματα όπως:

Τι σημαίνει αυθεντικότητα σήμερα

Πώς διαμορφώνει η δημιουργικότητα την αυθεντικότητα;

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να λειτουργήσει ως εργαλείο ελευθερίας ή απειλεί την αυτονομία μας

Φοβάται η κοινωνία την αυθεντικότητα;

Πώς ζει κανείς «αυτόβουλα» σε μια εποχή αδιάκοπης επιρροής

Πρόκειται για ένα επεισόδιο που δεν στέκεται στις λέξεις, αλλά κατοικεί στις έννοιες,τις αφήνει να αναπνεύσουν, να συναντηθούν και να μεταμορφώσουν τον τρόπο που βλέπουμε τον εαυτό μας και τον κόσμο.

Και ταυτόχρονα, ένα επεισόδιο που υπενθυμίζει πως υπάρχουν ακόμη μάχες να δοθούν και να κερδηθούν επειδή η αυθεντικότητα είναι μια συνεχής διαδικασία. Ένα ταξίδι προς όσα θέλουμε να είμαστε και μια υποχρέωση απέναντι στον εαυτό μας και στους άλλους.