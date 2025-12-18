Από τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου στο ERT εcho ο τέταρτος και τελευταίος (για τη φετινή χρονιά) σταθμός των mood διαδικτυακών ραδιοφώνων είναι παίζει τη μουσική του σήμερα!

24 ώρες/24ωρο μόνο επιτυχίες των τελευταίων 4 - 5 τελευταίων χρόνων. Το «Now Hits Radio» είναι ένα feelgood web radio γεμάτο θετική ενέργεια για κάθε ώρα της ημέρας! Ένα κεφάτο, εξωστρεφές, ρυθμικό αλλά και ατμοσφαιρικό soundtrack για όλες τις ηλικίες και όλα τα είδη της ξένης μουσικής!

Εδώ ακούμε από Adele, Rosalia και Niki Minaj μέχρι Bruno Mars, Benson Boone, Taylor Swift και Lady Gaga. Και από Justin Bieber, Billie Eilish καιEd Sheeran μέχρι Rihanna, Kesha, Jack Savoretti, Sabrina Carpenter, Teddy Swims και Katy Perry!!!

Τι παίζει;;; Beautiful things, All around the world (La la la), The fate of Ophelia, Berghain, Birds of a feather, Tears, Die with a smile, Bad dreams, Abracadabra, Messy, Good luck babe και πολλές ακόμα Νο1 επιτυχίες!!!!

Info

Now Hits Radio

Η μουσική του σήμερα!

Από Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 αποκλειστικά στο ERTεcho

#ERTecho #MoodRadio #NowHitsRadio #WebRadio #Music